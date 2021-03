VIDEO! FIORELLO ACCENDE SANREMO: “IO E AMADEUS INSEPARABILI, NEANCHE RENZI RIUSCIREBBE A DIVIDERCI” – POI SCHERZA SULL’IPOTESI DI AVERE LADY GAGA COME OSPITE: “INTANTO AMADEUS LE HA FATTO RUBARE I CANI...” – CI SARA’ LAURA PAUSINI PER FESTEGGIARE LA VITTORIA DEL 'GOLDEN GLOBE' PER LA MIGLIORE CANZONE ORIGINALE - AMADEUS: “CI SARANNO GLI APPLAUSI FINTI. MA…” - E SU IBRA… - VIDEO

«Nessuno si può lamentare del cast. Amadeus è riuscito a mettere insieme Willie Peyote e Orietta Berti. È come se in un Governo ci fossero Lega e Pd, impensabile». Anche Fiorello debutta ufficialmente al 71° Festival di Sanremo, durante la conferenza stampa di presentazione che lancia le anteprime della prima serata, in onda domani. Il comico scherza anche sul rapporto tra lui e Amadeus: «Siamo inseparabili, neanche Renzi riuscirebbe a separarci».

«Avremo degli applausi finti ma immagineremo che siano del pubblico a casa». Un bel problema quel vuoto quando i cantanti scenderanno le scale e al termine delle 26 canzoni in gara». E così a poche ore dal debutto il direttore artistico del Festival svela l’«artificio» che è stato costretto, suo malgrado, ad inventarsi per sopperire all'assenza del pubblico.

«Comunque - aggiunge il conduttore - ci sarà la nostra orchestra a far da pubblico. E poi noi immagineremo che questi applausi non siano finti ma vogliamo immaginarci che siano gli applausi del pubblico a casa che si sta divertendo. Per noi è fondamentale la platea a casa e faremo in modo di pensare solo a loro». E poi conferma: «Finiremo all'1,30-2 di notte: Abbiate pazienza, sarà solo per cinque sere».

L’altra novità di giornata è la presenza sul palco dell’Ariston di Laura Pausini. Emozionata e frastornata («devo ancora andare a dormire») si è collegata con la conferenza stampa inaugurale del festival di Sanremo dove Amadeus ha annunciato che la cantante sarà ospite del festival per festeggiare la vittoria del Golden Globe per la migliore canzone originale, con il brano «Io sì (Seen)», nella colonna sonora del film «La vita davanti a sé».

«Sto vivendo questa cosa che mi sembra un po’ irreale. È lì a Sanremo che è iniziata la mia carriera. E ogni volta che ci torno sono emozionata come la prima volta», ha sottolineato Pausini. «Non so cosa dire, non ci sono parole, ci sono solo cuori che battono, emozioni senza fine, e tanta Italia. Sono in una zona arancione, ma mi sento bianca, rossa e verde», ha detto la cantante.

Parlando della formula del Festival, Amadeus ha anche annunciato un omaggio dei Negramaro a Lucio Dalla, le altre ospiti della serata di sabato (Simona Ventura, Serena Rossi, Tecla Insolia e Giovanna Botteri) e la presenza nella stessa serata di Umberto Tozzi («Lancerà una raccolta fondi a favore dei componenti della sua band»).

Ha parlato dell'ipotesi Lady Gaga («Tutto può accadere ma in questo momento mi sembra impossibile» ha detto, con Fiorello che scherzava: «Intanto le ha fatto rubare i cani!») e ha spiegato l'assenza dell'annunciata Naomi Campbell: «Era la prima a volerci essere ma il problema è stato la quarantena che avrebbe dovuto osservare al ritorno». Poi qualche parola su Ibrahimovic: «Sono felice del suo arrivo. L'ho sentito e gli ho fatto i complimenti per la vittoria di domenica sera.

Tra noi c'è un simpatico gioco di sfottò perché lui sa che Fiorello ed io siamo interisti. Sul palco non vedremo solo lo Zlatan che conosciamo ma anche la sua simpatia, nonostante lui sia un giocatore che divide. Nella vita quotidiana è un ragazzo molto simpatico». Il campione rossonero potrebbe essere protagonista di un simpatico siparietto: «Sinisa Mihajlovic ha chiesto di cantare con lui e con noi due «Io vagabondo».

