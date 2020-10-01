VIDEO-FLASH! - COME MAI MARTEDÌ SERA CLAUDIO PAGLIARA NON HA BATTUTO CIGLIO QUANDO BRUNO VESPA HA DEFINITO TRUMP UN “NEGAZIONISTA”? - GIOVEDÌ SCORSO DALLA BORTONE IL CORRISPONDENTE DELLA RAI DA NEW YORK AVEVA AGGREDITO DAGO CHE SOSTENEVA LA STESSA TESI, INVECE CON BRU-NEO ERA TUTTO SORRISETTI - L’ATTACCO ERA STATO MOLTO NOTATO A VIALE MAZZINI, FORSE QUALCUNO GLI HA FATTO PRESENTE CHE L’ARIA IN RAI È CAMBIATA DA QUANDO È STATO MANDATO IN AMERICA IN VIRTÙ DELLA FEDE TRUMPIANA…

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BRUNO VESPA DA' DEL NEGAZIONISTA A TRUMP E CLAUDIO PAGLIARA NON BATTE CIGLIO

 

DAGO VS CLAUDIO PAGLIARA A OGGI E' UN ALTRO GIORNO

 

L’ATTACCO DI CLAUDIO PAGLIARA, INUSUALE PER UNO CHE HA UN RUOLO DISTACCATO PER DEFINIZIONE , È STATO MOLTO NOTATO IN AMBIENTI GIORNALISTICI RAI. MOLTO... – VENNE MANDATO A NEW YORK A SOSTITUIRE GIOVANNA BOTTERI PROPRIO PER ALLINEARE L’UFFICIO ALLA FEDE TRUMPIANA

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/fuoco-pagliara-ndash-video-dago-bortone-248799.htm

 

 

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