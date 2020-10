8 ott 2020 18:30

VIDEO-FLASH! - COME MAI MARTEDÌ SERA CLAUDIO PAGLIARA NON HA BATTUTO CIGLIO QUANDO BRUNO VESPA HA DEFINITO TRUMP UN “NEGAZIONISTA”? - GIOVEDÌ SCORSO DALLA BORTONE IL CORRISPONDENTE DELLA RAI DA NEW YORK AVEVA AGGREDITO DAGO CHE SOSTENEVA LA STESSA TESI, INVECE CON BRU-NEO ERA TUTTO SORRISETTI - L’ATTACCO ERA STATO MOLTO NOTATO A VIALE MAZZINI, FORSE QUALCUNO GLI HA FATTO PRESENTE CHE L’ARIA IN RAI È CAMBIATA DA QUANDO È STATO MANDATO IN AMERICA IN VIRTÙ DELLA FEDE TRUMPIANA…