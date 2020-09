29 set 2020 13:46

VIDEO-FLASH! “STRISCIA LA NOTIZIA” ALL’ATTACCO DELLA MINISTRA DELL'ISTRUZIONE CON LA COMICA ANGELA MASSERA, IN ARTE MINISTRA CAZZOLINA CHE SI DENUDA PER “RISOLVERE IL PROBLEMA DEGLI INSEGNANTI A CUI CADE L’OCCHIO”: “LE STUDENTESSE DEVONO PRENDERE LA GIACCA E METTERSELA SULLE COSCE. SE L'OCCHIO CADE SUI SENI? NON VI PREOCCUPATE C'È SEMPRE L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO…”