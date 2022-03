DAGOREPORT - QUANDO FINIRA’ LA GUERRA IN UCRAINA, NULLA SARA' COME PRIMA - PER CONTRASTARE PUTIN, GLI USA HANNO DOVUTO RIPRENDERE IL DIALOGO CON LA CINA: DA "IMPERO DEL MALE" DELL’OCCIDENTE E’ DIVENTATO 'INTERLOCUTORE NECESSARIO' - UN'INTESA TRA KIEV E MOSCA NON AVREBBE L’EFFETTO DI RIMUOVERE LE SANZIONI ALLA RUSSIA: LA NORMALIZZAZIONE DELLE RELAZIONI RICHIEDERA’ ANNI - NON SOLO GLI STATI UNITI, ANCHE L’UNIONE EUROPEA DOVRA' RIPOSIZIONARSI NEI CONFRONTI DELL'EX DIAVOLO CINESE (IN BALLO 700 MILIARDI) - TRA I PARTITI DI CASA NOSTRA CI SARÀ UN RIPOSIZIONAMENTO PIÙ ASSERTIVO NELLA POLITICA INDUSTRIALE, ENERGETICA E FISCALE…