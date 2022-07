"MIO FIGLIO LORENZO, MORTO NEL 1987 A 19 ANNI, PER ANEURISMA, MI AVEVA CHIESTO COSA C'È DOPO LA MORTE. NON SAPEVO COME RISPONDERE, GLI RACCONTAI UNA FAVOLA” – GLI 80 ANNI DI GIANCARLO GIANNINI: "GLI PARLAI DELLA MORTE COME UNA SENSAZIONE DI CONOSCENZA. ERO DISPERATO MA NON HO PIANTO - I GRANDI ATTORI? LI HO VISTI MORIRE TUTTI: A VOLTE PER STRADA MI SCAMBIANO PER GASSMAN, MASTROIANNI, TOGNAZZI, MANFREDI, FACCIO L'AUTOGRAFO AL POSTO LORO” – GLI AMORI, I REGISTI, I CONSIGLI DI MARLON BRANDO E IL SOPRANNOME “THE KING OF PESTO” PERCHÉ...