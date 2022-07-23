VIDEO FLASH - MARCO TRAVAGLIO, IN VERSIONE MIKE BONGIORNO, SFRUTTA L'OCCASIONE DI "CARTACANTA" PER IMPORRE LA SUA NARRAZIONE A CINQUESTELLE - DURANTE LA PUNTATA "PRECISA" CHE I BANCHI A ROTELLE "FURONO ORDINATI DAI DIRIGENTI SCOLASTICI NON FU UN'IDEA DEL MINISTRO AZZOLINA O DEL COMMISSARIO ARCURI COME INVECE VIENE SEMPRE RACCONTATO"

-

Condividi questo articolo


 

 

Condividi questo articolo

media e tv

"MIO FIGLIO LORENZO, MORTO NEL 1987 A 19 ANNI, PER ANEURISMA, MI AVEVA CHIESTO COSA C'È DOPO LA MORTE. NON SAPEVO COME RISPONDERE, GLI RACCONTAI UNA FAVOLA” – GLI 80 ANNI DI GIANCARLO GIANNINI: "GLI PARLAI DELLA MORTE COME UNA SENSAZIONE DI CONOSCENZA. ERO DISPERATO MA NON HO PIANTO - I GRANDI ATTORI? LI HO VISTI MORIRE TUTTI: A VOLTE PER STRADA MI SCAMBIANO PER GASSMAN, MASTROIANNI, TOGNAZZI, MANFREDI, FACCIO L'AUTOGRAFO AL POSTO LORO” – GLI AMORI, I REGISTI, I CONSIGLI DI MARLON BRANDO E IL SOPRANNOME “THE KING OF PESTO” PERCHÉ...

politica

“REPUBBLICA” LA SPARA: IL PPE PUNTA SU TAJANI PREMIER CONTRO MELONI E SALVINI: "È IL NOSTRO UOMO IN ITALIA" - IL PRIMO PARTITO DELL'EUROPARLAMENTO VORREBBE L’INCOLORE COORDINATORE DI FORZA ITALIA COME PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - IL SUO NOME CIRCOLA DAL CONGRESSO A ROTTERDAM QUANDO L’AMICO MANFRED WEBER FU ELETTO PRESIDENTE E LUI CONFERMATO VICE – TAJANI E' STATO PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, E PER SEI ANNI COMMISSARIO - A BRUXELLES È CONSIDERATO UN AFFIDABILE EUROPEISTA, A DIFFERENZA DI SALVINI – E SE LA MELONI ATLANTISTA PIACE, QUALCUNO STORCE IL NASO PER LE SUE AMICIZIE (ORBAN IN TESTA)

business

cronache

sport

NON SCENDO “SOTO” LE MIE ASPETTATIVE – IL GIOCATORE DI BASEBALL DEI WASHINGTON NATIONALS JUAN SOTO RIFIUTA L’OFFERTA DI RINNOVO DA 440 MILIONI DI DOLLARI PER I PROSSIMI 15 ANNI, PERCHÉ SPERA DI RICEVERE OFFERTE MIGLIORI! – IL 23ENNE DOMINICANO È UNA DELLE STELLE PIÙ LUMINOSE DELL’MLB E L’INGAGGIO DA 29,33 MILIONI STAGIONALI È ALTO MA NON FOLLE PER IL BASEBALL AMERICANO - SOTO È SEGUITO DA TUTTE LE BIG DELLA MLB E POTREBBE STRAPPARE UN BUON ACCORDO GRAZIE AL POTENTISSIMO AGENTE SCOTT BORAS…

cafonal

viaggi

salute