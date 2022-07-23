Usare la scusa di un gioco (?)
per la propria propaganda...?? pic.twitter.com/zsDGt3Ngt1— Massimo Falcioni (@falcions85) July 22, 2022
VIDEO FLASH - MARCO TRAVAGLIO, IN VERSIONE MIKE BONGIORNO, SFRUTTA L'OCCASIONE DI "CARTACANTA" PER IMPORRE LA SUA NARRAZIONE A CINQUESTELLE - DURANTE LA PUNTATA "PRECISA" CHE I BANCHI A ROTELLE "FURONO ORDINATI DAI DIRIGENTI SCOLASTICI NON FU UN'IDEA DEL MINISTRO AZZOLINA O DEL COMMISSARIO ARCURI COME INVECE VIENE SEMPRE RACCONTATO"-
Usare la scusa di un gioco (?)
per la propria propaganda...?? pic.twitter.com/zsDGt3Ngt1— Massimo Falcioni (@falcions85) July 22, 2022
"MIO FIGLIO LORENZO, MORTO NEL 1987 A 19 ANNI, PER ANEURISMA, MI AVEVA CHIESTO COSA C'È DOPO LA MORTE. NON SAPEVO COME RISPONDERE, GLI RACCONTAI UNA FAVOLA” – GLI 80 ANNI DI GIANCARLO GIANNINI: "GLI PARLAI DELLA MORTE COME UNA SENSAZIONE DI CONOSCENZA. ERO DISPERATO MA NON HO PIANTO - I GRANDI ATTORI? LI HO VISTI MORIRE TUTTI: A VOLTE PER STRADA MI SCAMBIANO PER GASSMAN, MASTROIANNI, TOGNAZZI, MANFREDI, FACCIO L'AUTOGRAFO AL POSTO LORO” – GLI AMORI, I REGISTI, I CONSIGLI DI MARLON BRANDO E IL SOPRANNOME “THE KING OF PESTO” PERCHÉ...
“REPUBBLICA” LA SPARA: IL PPE PUNTA SU TAJANI PREMIER CONTRO MELONI E SALVINI: "È IL NOSTRO UOMO IN ITALIA" - IL PRIMO PARTITO DELL'EUROPARLAMENTO VORREBBE L’INCOLORE COORDINATORE DI FORZA ITALIA COME PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - IL SUO NOME CIRCOLA DAL CONGRESSO A ROTTERDAM QUANDO L’AMICO MANFRED WEBER FU ELETTO PRESIDENTE E LUI CONFERMATO VICE – TAJANI E' STATO PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, E PER SEI ANNI COMMISSARIO - A BRUXELLES È CONSIDERATO UN AFFIDABILE EUROPEISTA, A DIFFERENZA DI SALVINI – E SE LA MELONI ATLANTISTA PIACE, QUALCUNO STORCE IL NASO PER LE SUE AMICIZIE (ORBAN IN TESTA)
SANGUE, BOTTIGLIATE, CALCI IN FACCIA: SCENE DA FAR WEST NELLA MILANO DI BEPPE SALA - PESTAGGIO DAVANTI ALLA STAZIONE CENTRALE: IN PIENO GIORNO UN 17ENNE TUNISINO SENZA FISSA DIMORA, GIÀ INSANGUINATO, È STATO MASSACRATO DA UN UOMO AFRICANO. IL VIDEO CHOC
NON SCENDO “SOTO” LE MIE ASPETTATIVE – IL GIOCATORE DI BASEBALL DEI WASHINGTON NATIONALS JUAN SOTO RIFIUTA L’OFFERTA DI RINNOVO DA 440 MILIONI DI DOLLARI PER I PROSSIMI 15 ANNI, PERCHÉ SPERA DI RICEVERE OFFERTE MIGLIORI! – IL 23ENNE DOMINICANO È UNA DELLE STELLE PIÙ LUMINOSE DELL’MLB E L’INGAGGIO DA 29,33 MILIONI STAGIONALI È ALTO MA NON FOLLE PER IL BASEBALL AMERICANO - SOTO È SEGUITO DA TUTTE LE BIG DELLA MLB E POTREBBE STRAPPARE UN BUON ACCORDO GRAZIE AL POTENTISSIMO AGENTE SCOTT BORAS…
CAFONALINO NUZIALE - MEJO DEI FERRAGNEZ, GLI “SHERMANO” METTONO IN SCENA A ROMA UN MATRIMONIO ESAGERATO ED EXTRALUSSO – LEI, MARIA VITTORIA CUSUMANO, ALTA, BELLA, BIONDA, FA L'IMPRENDITRICE E LA TESTIMONIAL. LUI, CHRISTOPHER W. SHERMAN, MUSCOLI E MASCELLONE MADE IN USA, È UN INGEGNERE AEROSPAZIALE – 250 INVITATI ARRIVATI DA BRASILE, SINGAPORE, SPAGNA, FRANCIA E GERMANIA CHE HANNO BEVUTO, MAGNATO E BALLATO A VILLA MEDICI FINO A NOTTE FONDA
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
“IL VAIOLO DELLE SCIMMIE È UN'EMERGENZA SANITARIA GLOBALE” - LO HA AFFERMATO OGGI IL DIRETTORE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ (OMS) TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS: SI TRATTA DEL PIÙ ALTO LIVELLO DI ALLERTA DELL'OMS - L'EPIDEMIA HA COLPITO QUASI 17.000 PERSONE IN 74 PAESI MA IL RISCHIO NEL MONDO È RELATIVAMENTE MODERATO A PARTE L'EUROPA DOVE È ALTO (CHE CULO!)