ALLORA SÌ CHE IL PD E’ PRONTO ALLA TUMULAZIONE – SENTITE STEFANO BONACCINI: “BERSANI E D'ALEMA? PORTE APERTE A TUTTI, A CHIUNQUE VOGLIA RIENTRARE” – INVECE DI PREOCCUPARSI DEI MILIONI DI ELETTORI CHE HANNO MOLLATO IL PARTITO DEMOCRATICO, IL GOVERNATORE CON IL RISVOLTINO CORRE AD APRIRE LA PORTA AI VECCHI COMPAGNI DELLA “DITTA” – LA STOCCATA A LETTA, ORLANDO E FRANCESCHINI: “SE SARO’ SEGRETARIO, ALLE ELEZIONI, QUANDO SARANNO, VOGLIO CHE SI CANDIDINO TUTTI NEI COLLEGI, AL CONTRARIO DI QUANTO AVVENUTO. NON È PER ESSERE OFFENSIVO, MA COSÌ SI DÀ L'IDEA CHE NON SI VA NEANCHE A COMBATTERE…”