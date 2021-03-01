max gazze' 8 max gazze' 6 max gazze' 5 max gazze' 9
max gazze' 2 max gazze' 3 max gazze' 1 max gazze' 4 max gazze' 7
VIDEO-FLASH! MAX GAZZÈ REGALA UN BRIVIDO A NOTTE FONDA A SANREMO: VESTITO DA SUPERMAN SI LANCIA SULLE POLTRONE IN PLATEA PER UN ABBRACCIO IMMAGINARIO CON IL PUBBLICO, SI SFRACELLA E QUASI NON RIESCE PIÙ A RIEMERGERE…-
max gazze' 8 max gazze' 6 max gazze' 5 max gazze' 9
max gazze' 2 max gazze' 3 max gazze' 1 max gazze' 4 max gazze' 7
VIDEO-FLASH! LA DEGNA CONCLUSIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO ARRIVA CON LA RISPOSTA CULT AD AMADEUS DI VICTORIA DE ANGELIS, LA BASSISTA DEI MANESKIN - LUI ANNUNCIA L’ESIBIZIONE DOPO LA VITTORIA, LEI GUARDA DAMIANO IN UNA VALLE DI LACRIME ED ESCLAMA: “COL CAZZO!”
DAGONEWS - MA-ZINGA, IL GIORNO DOPO, PIÙ DEPRESSO CHE PRIA - FERITO A MORTE DALLE DICHIARAZIONI DI FRANCESCHINI, BONACCINI, CASTAGNETTI, ZANDA, AI FEDELISSINI OGGI HA CONFIDATO: RITORNO AL NAZARENO SE RICEVERÒ LA RICHIESTA DI RESTARE DAL 90 PER CENTO DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE (È PREVISTA PER IL 13 E 14 MARZO). POI HA AGGIUNTO: DEVONO PERÒ ACCETTARE UN MIO DOCUMENTO POLITICO - QUINDI IL POVERINO SI È LANCIATO IN DIFESA DEL SUO GURU BETTINI RIVELANDO CHE GOFFREDO ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE PRESENTERÀ UN DOCUMENTO SULLA LINEA DI ALLEANZA CON I 5STELLE DI CONTE
PURE PFIZER DELOCALIZZA - IN PIENO CASINO SANITARIO IL GRUPPO FARMACEUTICO STATUNITENSE CHE PRODUCE I VACCINI LICENZIA IL 15% DEL PERSONALE NELLA SEDE BELGA E TRASFERISCE PARTE DELLE SUE ATTIVITÀ IN ROMANIA - INCAZZATI NERI I SINDACATI: "UNO SCHIAFFO IN FACCIA AI DIPENDENTI CHE LAVORANO PER IL SUCCESSO E CONTRIBUISCONO ALLA LOTTA CONTRO IL COVID-19" - MA SECONDO L'AZIENDA LA RISTRUTTURAZIONE SEMPLIFICHERÀ I PROCESSI DI FORNITURE...
IL MONDO ALLA ROVESCIA: IN SVEZIA UN GRUPPO FACEBOOK PRO MASK E’ ACCUSATO DI ATTENTARE ALLA DEMOCRAZIA – IN FRANCIA MEDICI E INFERMIERI SONO CONTRARI AL VACCINO: SOLO IL 30% LO HA FATTO. E A VARESE IDENTIFICATA UNA RARISSIMA VARIANTE. UN SOLO ALTRO CASO: IN THAILANDIA…
LA VERSIONE DI MUGHINI – "JUVE MAGNIFICA. DOPO IL VANTAGGIO DELLA LAZIO È COMINCIATA UN’ALTRA PARTITA, FORSE LA PIÙ BELLA GIOCATA FINORA DAI BIANCONERI IN CAMPIONATO. 3 GOL UNO PIÙ BELLO DELL’ALTRO. PER ADESSO IL TERZO POSTO NON È IN PERICOLO. ALL’INTER PER CUCIRSI SULLE MAGLIE LO SCUDETTO SERVE SOLO COMPRARSI IL FILO CON CUI CUCIRLO. AL SECONDO POSTO IL MILAN CI STA BENE AL CALDUCCIO A MENO DI…" - VIDEO
CAFONALINO – CHE FACEVANO DOMENICA SCORSA I MORTI DI FAMA E DI FAME DELLA ROMANELLA MONDANA? QUELLO CHE FANNO TUTTI I GIORNI: MAGNAVANO A SCROCCO! ALLA FACCIA ALL'INAUGURAZIONE DEL “THE FISHERMAN BURGER” ARRIVANO FROTTE DI VIP VARI E AVARIATI – SANDROCCHIA MILO PIÙ ARZILLA DI UNA VENTENNE IN CALORE, GIACOMINA URTIS GETTONATISSIMA DOPO AVER GONFIATO DI BOTOX TUTTI GLI AMICI DELLA CASA, MALGIOGLIO LOTTA CON L’ARAGOSTA
QUELLI PIÙ UGUALI DEGLI ALTRI - AVVOCATI, MAGISTRATI, DOCENTI: OGNI REGIONE HA I SUOI "FAVORITI" PER IL VACCINO VISTO CHE I GOVERNATORI DECIDONO IN AUTONOMIA LE CORSIE PREFERENZIALI - IN SICILIA GLI AVVOCATI SONO RIUSCITI A FARSI CONSIDERARE "CATEGORIA A FORTE RISCHIO", PASSANDO DAVANTI AGLI ULTRA-75ENNI - LA LOMBARDIA FA LITIGARE SCUOLA E UNIVERSITÀ - SGOMITANO I MAGISTRATI…
L'ASSALTO DEI CITTADINI ITALIANI A SAN MARINO PER AVERE UNA DOSE DI SPUTNIK: "POSSIAMO VACCINARCI DA VOI?" - LA PICCOLA REPUBBLICA HA OTTENUTO IL VACCINO GRAZIE A UN PROTOCOLLO STIPULATO CON UN ENTE RUSSO - LA DECISIONE E' STATA PRESA DOPO CHE L'ACCORDO CON IL GOVERNO ITALIANO È SALTATO PER MANCANZA DI FIALE - GLI AMICI DI PUTIN SALVINI E BERLUSCONI SPINGONO PER USARE IL SIERO RUSSO: "FUNZIONA BENISSIMO"