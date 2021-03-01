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VIDEO-FLASH! MAX GAZZÈ REGALA UN BRIVIDO A NOTTE FONDA A SANREMO: VESTITO DA SUPERMAN SI LANCIA SULLE POLTRONE IN PLATEA PER UN ABBRACCIO IMMAGINARIO CON IL PUBBLICO, SI SFRACELLA E QUASI NON RIESCE PIÙ A RIEMERGERE… 

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DAGONEWS - MA-ZINGA, IL GIORNO DOPO, PIÙ DEPRESSO CHE PRIA - FERITO A MORTE DALLE DICHIARAZIONI DI FRANCESCHINI, BONACCINI, CASTAGNETTI, ZANDA, AI FEDELISSINI OGGI HA CONFIDATO: RITORNO AL NAZARENO SE RICEVERÒ LA RICHIESTA DI RESTARE DAL 90 PER CENTO DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE (È PREVISTA PER IL 13 E 14 MARZO). POI HA AGGIUNTO: DEVONO PERÒ ACCETTARE UN MIO DOCUMENTO POLITICO - QUINDI IL POVERINO SI È LANCIATO IN DIFESA DEL SUO GURU BETTINI RIVELANDO CHE GOFFREDO ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE PRESENTERÀ UN DOCUMENTO SULLA LINEA DI ALLEANZA CON I 5STELLE DI CONTE

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