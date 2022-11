VIDEO-FLASH! – ANCHE “LA VITA IN DIRETTA” SI OCCUPA DELL’ARTICOLO DEL “NEW YORK TIMES” CHE, PARLANDO DEL CASO TOTTI-BLASI, INCORONA DAGOSPIA COME IL MEDIA “PIÙ AFFIDABILE DEL GOSSIP ITALIANO” – IL CONDUTTORE, ALBERTO MATANO, SOTTOLINEA LA CONSACRAZIONE DI QUESTO DISGRAZIATO SITO, E LA “DUCIONA” ALESSANDRA MUSSOLINI AGGIUNGE: “È SOSTANZIALMENTE VERO, QUANDO ESCE LÌ…”

IL NEW YORK TIMES INCORONA DAGOSPIA - IL SERVIZIO DELLA VITA IN DIRETTA

il new york times incorona dagospia servizio la vita in diretta la vita in diretta separazione totti ilary sul new york times new york times cita dagospia alberto matano