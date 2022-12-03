VIDEO FLASH! – ELLY, ALLORA CHE VOI FA? – A “OTTO E MEZZO” MASSIMO GIANNINI ASFALTA LA NUOVA STELLINA DELLA SINISTRA, ELLY SCHLEIN, CHE ANCORA NON HA CHIARITO SE INTENDE CANDIDARSI ALLA GUIDA DEL PD OPPURE NO: “BASTA POLITICHESE, BASTA ‘AVVIARE PERCORSI’, DEVE DIRE CHIAMENTE ‘IO VOGLIO CONQUISTARE LA LEADERSHIP DEL PARTITO’” – INCALZATA, LA DEPUTATA BALBETTA… – VIDEO-
SCAZZO SELVAGGIO – NUOVO BOTTA E RISPOSTA TRA SELVAGGIA LUCARELLI E LUISELLA COSTAMAGNA CHE, SU INSTAGRAM, HA LANCIATO UN PIZZINO, RINTUZZANDO ALLE ACCUSE LANCIATE DALLA GIUDICE DI “BALLANDO CON LE STELLE”: “SPAZIO INSULTI E OFFESE GRATUITE» SPIEGANDO CHE L’IMMAGINE ERA «PER TUTTI COLORO CHE MI VOGLIONO… MALE: SFOGATEVI QUI, NON INTASATE ALTRI POST, CHE COINVOLGONO ANCHE ALTRE PERSONE. GRAZIE” – LA LUCARELLI AVEVA PARLATO DI NEMESI RICORDANDO LA VOLTA IN CUI LA COSTAMAGNA…
SI FA PRESTO A DIRE “PRIMA GLI ITALIANI” – IL GOVERNO ENTRO FINE ANNO VUOLE VARARE UN DECRETO FLUSSI CHE PREVEDA UN PROGRAMMA DI INGRESSI REGOLARI DI ESTRACOMUNITARI DA IMPIEGARE IN QUEI SETTORI DOVE MANCA MANODOPERA. L’IPOTESI È DI OFFRIRE CONTRATTI TRIENNALI – MA NELLA MAGGIORANZA C’È CHI VUOLE DARE LA PRECEDENZA A CHI È GIA’ IN ITALIA E RICEVE IL REDDITO DI CITTADINANZA. IL PROBLEMA È RIUSCIRE A FAR FUNZIONARE QUEI CENTRI PER L’IMPIEGO FINORA FALLIMENTARI…
NAZIONALIZZARE L’EX ILVA COSTERA’ PIU’ DEL PREVISTO – ARCELOR-MITTAL ALZA IL PREZZO PER VENDERE LA MAGGIORANZA DI ACCIAIERIE D'ITALIA AL SOCIO PUBBLICO INVITALIA: IL MILIARDO DI EURO MESSO A DISPOSIZIONE DAL GOVERNO DRAGHI PER PASSARE DAL 38 AL 60% DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ NON BASTA. I FRANCO-INDIANI VOGLIONO 500 MILIONI IN PIÙ – TENSIONI ANCHE SULL'AD: IL MINISTRO URSO NON VUOLE CONFERMARE LUCIA MORSELLI
METTI UNA SERA A CENA SILVIO CON NOEMI LETIZIA! SANTO VERSACE NEL SUO LIBRO SCODELLA IL RACCONTO DI UNA SERATA CON BERLUSCONI A VILLA MADAMA: “AL POSTO DI BONAIUTI C’E’ UNA RAGAZZINA. CI VIENE DETTO CHE È UNA CARA AMICA DELLE FIGLIE DI BERLUSCONI, CHE È UNA GRANDE APPASSIONATA DI MODA. IL NOME? NOEMI LETIZIA. LA RIVIDI UN ANNO DOPO SU TUTTI I GIORNALI NELLA FOTO CHE LA RITRAEVA AL SUO 18ESIMO COMPLEANNO”
LEVATE IL LAMBRUSCO A ADANI! MESSI SEGNA NEL GIORNO DELLA SUA PARTITA NUMERO 1.000 DA PROFESSIONISTA, ADANI LO PARAGONA A GESÙ: “TRASFORMA L’ACQUA IN VINO!” – DOPO IL RADDOPPIO DI ALVAREZ, L’ARGENTINA SI ADDORMENTA E RISCHIA LA CLAMOROSA RIMONTA. MALE LAUTARO CHE SI DIVORA TRE OCCASIONI, EMILIANO MARTINEZ SALVA LA "SELECCION" CHE AI QUARTI AFFRONTERA’ L’OLANDA…
CAFONAL OVER THE RAINBOW – TRIPUDIO DI DRAG QUEEN E SINISTRATI A PALAZZO SANTA CHIARA PER IL PRIMO “RAINBOW AWARDS”, ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE GAYCS – PREMIATI IVAN COTRONEO E DIEGO BIANCHI (SENZA SOUMAHORO), TUTTO SODDISFATTO DI AVERE UNA TARGA DA TIRAR FUORI IN CASO DI NUOVE CRITICHE AL SUO “PROPAGANDA LIVE” – AVVISTATI MONICA CIRINNÀ (SENZA CANE NÉ CUCCIA) E UN SORNIONE VINCENZO SPADAFORA (SENZA FIDANZATO) – FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
LA FEBBRE DEL SABATO SERA - L’INFLUENZA CORRE COME NON AVVENIVA DALLA STAGIONE 2009-2010: SECONDO GLI ULTIMI DATI DELL’ISS, NELLA SCORSA SETTIMANA SONO STATI 771 MILA GLI ITALIANI MESSI A LETTO DA SINDROMI INFLUENZALI. SONO OLTRE 2,5 MILIONI QUELLI CHE HANNO CONTRATTO L’INFEZIONE DALL’INIZIO DELLA STAGIONE: PER RAGGIUNGERE QUESTO NUMERO, LO SCORSO ANNO SI È DOVUTO ASPETTARE L’INIZIO DI GENNAIO – BASSETTI: “È PARTITA A RAZZO E FA PAURA PERCHÉ…”