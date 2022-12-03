VIDEO FLASH! – ELLY, ALLORA CHE VOI FA? – A “OTTO E MEZZO” MASSIMO GIANNINI ASFALTA LA NUOVA STELLINA DELLA SINISTRA, ELLY SCHLEIN, CHE ANCORA NON HA CHIARITO SE INTENDE CANDIDARSI ALLA GUIDA DEL PD OPPURE NO: “BASTA POLITICHESE, BASTA ‘AVVIARE PERCORSI’, DEVE DIRE CHIAMENTE ‘IO VOGLIO CONQUISTARE LA LEADERSHIP DEL PARTITO’” – INCALZATA, LA DEPUTATA BALBETTA… – VIDEO

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SCAZZO SELVAGGIO – NUOVO BOTTA E RISPOSTA TRA SELVAGGIA LUCARELLI E LUISELLA COSTAMAGNA CHE, SU INSTAGRAM, HA LANCIATO UN PIZZINO, RINTUZZANDO ALLE ACCUSE LANCIATE DALLA GIUDICE DI “BALLANDO CON LE STELLE”: “SPAZIO INSULTI E OFFESE GRATUITE» SPIEGANDO CHE L’IMMAGINE ERA «PER TUTTI COLORO CHE MI VOGLIONO… MALE: SFOGATEVI QUI, NON INTASATE ALTRI POST, CHE COINVOLGONO ANCHE ALTRE PERSONE. GRAZIE” – LA LUCARELLI AVEVA PARLATO DI NEMESI RICORDANDO LA VOLTA IN CUI LA COSTAMAGNA…

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