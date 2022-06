VIDEO-FLASH! – "LA FREDDI? ERA 'NA FREGNA..."

- SCENETTA STRACULT A “OGGI È UN ALTRO GIORNO”. LA BORTONE OSPITA LA VISPA BRUGANELLI, MOGLIE DI BONOLIS, E CHIAMA IN STUDIO LAURA FREDDI, EX DEL CONDUTTORE. BACETTI, ABBRACCI, CAREZZE, E POI SONIA NON RESISTE E SI LANCIA, VELENOSISSIMA: “SECONDO ME ERA LA DONNA PER LUI, L’ANIMA GEMELLA. ADESSO LA VEDI CHE C’HA UN PO DI RUGHETTE, MA QUESTA A VENT’ANNI

ERA ‘NA FREGNA PAZZESCA…" (APPLAUSI IN STUDIO)