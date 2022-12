13 dic 2022 15:53

VIDEO-FLASH! – TANYA YASHCHANKA, LA DONNA ACCUSATA DAL “PRINCIPE” BONANNO DI LINGUAGLOSSA DI AVERGLI SOTTRATTO 100MILA EURO TRA VIAGGI E REGALI, NON CI STA A PASSARE PER LA DONNA CHE HA IRRETITO UN UOMO FRAGILE. OGGI ERA AI “FATTI VOSTRI” PER RACCONTARE LA SUA VERITÀ A SALVO SOTTILE: “ERO UNA DONNA INNAMORATA, L’HO PERDONATO TANTE VOLTE , ERA CAPACE DI SPENDERE 100 MILA EURO PER UNA VACANZA . LUI MI PICCHIAVA E MI METTEVA LE MANI ADDOSSO. MI TRADIVA SEMPRE…”