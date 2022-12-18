VIDEO FLASH - "IO UTILIZZO LE MANI COME ARMI" - CHIAMATE UNO BRAVO E SPEDITELO A CASA DI ALESSANDRO ORSINI, SEMPRE PIU' IN ESALTAZIONE EGO-RIFERITA: "SONO STATO INFLUENZATO DA UNA TEORIA SOCIOLOGICA, LA 'TEORIA DEL CONFLITTO'. LE MANI HO IMPARATO A USARLE DA BAMBINO, GRAZIE A MIO PADRE. MI HA PORTATO IN UNA PALESTRA DI KARATE, CHE HO STUDIATO PER MOLTI ANNI. HO PRESO LA CINTURA NERA E POI MI SONO SPECIALIZZATO IN ALTRI SPORT DI COMBATTIMENTO..."-
L’UTILE A ME, IL DILETTEVOLE PURE, AI DIPENDENTI UN CETRIOLO - A GOLDMAN SACHS CON 3 MILIARDI DI UTILI PREPARANO QUATTROMILA LICENZIAMENTI – NEL 2021, CON LE VACCHE GRASSE POST-COVID, LA BANCA HA ASSUNTO MIGLIAIA DI PERSONE PROMETTENDO BONUS E STIPENDI STELLARI – MA ORA L’INFLAZIONE E L’AUMENTO DEI TASSI HANNO FATTO CALARE I PROFITTI A “SOLI” 3 MILIARDI - ALTRE BANCHE STANNO FACENDO LO STESSO, COME MORGAN STANLEY CHE HA TAGLIATO 1.600 POSTI – E’ IL CAPITALISMO AMERICANO: I DIPENDENTI SONO CARNE DA MACELLO…
CAFONALINO DYLANIANO – AL MAXXI ARRIVA LA MOSTRA “RETROSPECTRUM”, CHE CELEBRA IL GENIO DI BOB DYLAN AL DI LÀ DELLA MUSICA. OLTRE CENTO LAVORI DI FRA DIPINTI, DISEGNI, SCULTURE, SCELTI DAL CURATORE SHAI BAITEL – DEBUTTO DA PADRONE DI CASA DEL NEOPRESIDENTE ALESSANDRO GIULI. AVVISTATI ANCHE CARLO FELTRINELLI, LAURA DELLI COLLI, LORENZA FOSCHINI E MARCO MOLENDINI…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
SVACCATI PER LE FESTE – TRA PANETTONI, TORRONE, BRINDISI E SCORPACCIATE VARIE, CHI SI ABBUFFA TROPPO DURANTE IL PERIODO NATALIZIO POTREBBE TROVARSI SULLA BILANCIA FINO 5 CHILI IN ECCESSO – IL PROBLEMA È LA DISPONIBILITÀ DI DOLCI E SCHIFEZZE VARIE IN GIRO PER CASA, MA CI SONO ANCHE DEI FATTORI PSICOLOGICI A GIOCARE LA LORO PARTE – PER CERCARE DI CONTENERE L’APPETITO DA NATALE ALLA BEFANA, BASTA SEGUIRE ALCUNI SEMPLICI TRUCCHETTI...