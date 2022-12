18 dic 2022 14:00

VIDEO FLASH - "IO UTILIZZO LE MANI COME ARMI" - CHIAMATE UNO BRAVO E SPEDITELO A CASA DI ALESSANDRO ORSINI, SEMPRE PIU' IN ESALTAZIONE EGO-RIFERITA: "SONO STATO INFLUENZATO DA UNA TEORIA SOCIOLOGICA, LA 'TEORIA DEL CONFLITTO'. LE MANI HO IMPARATO A USARLE DA BAMBINO, GRAZIE A MIO PADRE. MI HA PORTATO IN UNA PALESTRA DI KARATE, CHE HO STUDIATO PER MOLTI ANNI. HO PRESO LA CINTURA NERA E POI MI SONO SPECIALIZZATO IN ALTRI SPORT DI COMBATTIMENTO..."