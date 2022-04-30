VIDEO FLASH! - "SPERO CHE TI CONCENTRI SULLA SCUOLA E POI UN GIORNO FARAI QUALCOSA DI PIU' IMPORTANTE DEL PROCURATORE" - IL VIDEO DI AUGURI E DI CONSIGLI CHE MINO RAIOLA INVIO' AL FIGLIO DI GIANLUIGI NUZZI QUALCHE MESE FA: "SE VUOI FARE IL MESTIERE DEL PROCURATORE DEVI ESSERE TIFOSO DEI GIOCATORI E NON DELLE SQUADRE"

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IL VIDEO DI AUGURI E DI CONSIGLI CHE MINO RAIOLA INVIO' AL FIGLIO DI GIANLUIGI NUZZI 

MINO RAIOLA

 

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IL PASSATO CI TRAPASSA E NON PERDONA - 29 ANNI FA, IL 30 APRILE 1993, BETTINO CRAXI FU AGGREDITO DAL LANCIO DI MONETINE DI UNA FOLLA INFEROCITA ALL’USCITA DELL’HOTEL RAPHAEL, A ROMA - A COSA E’ SERVITO SEPPELLIRE LA PRIMA REPUBBLICA NEL RANCORE E NEL FURORE GIUSTIZIALISTA? QUALI IRRINUNCIABILI MIGLIORIE HA REGALATO ALL’ITALIA LA SECONDA REPUBBLICA? ABBIAMO RINUNCIATO A UN’INTERA CLASSE DIRIGENTE PER AVERE IN CAMBIO COSA? IL VENTENNIO BERLUSCONIANO, IL CELODURISMO DI BOSSI, IL RENZISMO ROTTAMATORE, I VAFFA GRILLINI E IL PAPEETE DI SALVINI - LUCA JOSI, CHE ERA ACCANTO A CRAXI AL RAPHAEL, FA UN AMARISSIMO BILANCIO DELLE PROMESSE TRADITE DALL’ALLORA NASCENTE SECONDA REPUBBLICA...

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