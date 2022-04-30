IL VIDEO DI AUGURI E DI CONSIGLI CHE MINO RAIOLA INVIO' AL FIGLIO DI GIANLUIGI NUZZI
MINO RAIOLA
VIDEO FLASH! - "SPERO CHE TI CONCENTRI SULLA SCUOLA E POI UN GIORNO FARAI QUALCOSA DI PIU' IMPORTANTE DEL PROCURATORE" - IL VIDEO DI AUGURI E DI CONSIGLI CHE MINO RAIOLA INVIO' AL FIGLIO DI GIANLUIGI NUZZI QUALCHE MESE FA: "SE VUOI FARE IL MESTIERE DEL PROCURATORE DEVI ESSERE TIFOSO DEI GIOCATORI E NON DELLE SQUADRE"-
IL VIDEO DI AUGURI E DI CONSIGLI CHE MINO RAIOLA INVIO' AL FIGLIO DI GIANLUIGI NUZZI
DIETRO IL SET C'E' MISERIA - IN ITALIA CIRCA IL 90% PER CENTO DEGLI ATTORI FATICA A STARE A GALLA O NON RIESCE A CAMPARE DEL SUO LAVORO - NON ESISTE UN CONTRATTO CON MINIMI SINDACALI, GARANZIE O DIRITTI - L'ATTORE DEVE SOTTOSTARE ALLE RIGIDE REGOLE FISSATO DAL DATORE DI LAVORO (PER ESEMPIO DEVE INGRASSARE O DIMAGRIRE PER UN FILM, FARSI CRESCERE I CAPELLI O METTERE SU MUSCOLI) MA NON HA ALCUN POTERE CONTRATTUALE...
IL PASSATO CI TRAPASSA E NON PERDONA - 29 ANNI FA, IL 30 APRILE 1993, BETTINO CRAXI FU AGGREDITO DAL LANCIO DI MONETINE DI UNA FOLLA INFEROCITA ALL’USCITA DELL’HOTEL RAPHAEL, A ROMA - A COSA E’ SERVITO SEPPELLIRE LA PRIMA REPUBBLICA NEL RANCORE E NEL FURORE GIUSTIZIALISTA? QUALI IRRINUNCIABILI MIGLIORIE HA REGALATO ALL’ITALIA LA SECONDA REPUBBLICA? ABBIAMO RINUNCIATO A UN’INTERA CLASSE DIRIGENTE PER AVERE IN CAMBIO COSA? IL VENTENNIO BERLUSCONIANO, IL CELODURISMO DI BOSSI, IL RENZISMO ROTTAMATORE, I VAFFA GRILLINI E IL PAPEETE DI SALVINI - LUCA JOSI, CHE ERA ACCANTO A CRAXI AL RAPHAEL, FA UN AMARISSIMO BILANCIO DELLE PROMESSE TRADITE DALL’ALLORA NASCENTE SECONDA REPUBBLICA...
PECHINO, C’E’ GROSSA CRISI - L'ATTIVITÀ MANIFATTURIERA IN CINA È SCIVOLATA AD APRILE AL LIVELLO PIÙ BASSO DA FEBBRAIO 2020 – COLPA DELLA PEGGIORE ONDATA DI COVID DEGLI ULTIMI DUE ANNI E LA POLITICA DELLA 'TOLLERANZA ZERO' PERSEGUITA DALLE AUTORITÀ CINESI PER TENERE SOTTO CONTROLLO IL VIRUS, CHE PERÒ NON HA DATO RISULTATI POSITIVI CON LA VARIANTE OMICRON, METTENDO SERIAMENTE A RISCHIO LA CRESCITA ECONOMICA CINESE…
QUANTO FUNZIONERA' LA PROPAGANDA DI PUTIN SE I RUSSI INIZIANO A PATIRE LA FAME? - NEI SUPERMERCATI RUSSI I PREZZI SONO ALLE STELLE: L'INFLAZIONE ANNUA È STIMATA INTORNO AL 18-23% (QUASI AI LIVELLI DELLA GRANDE CRISI DEL 1992) - LE CIPOLLE SONO SALITE DA 40 A 55 RUBLI AL CHILO E LE BARBABIETOLE DA 47 A 69 (SONO USATISSIME PER IL BORSH, LA MINESTRA CHE E' IL PIATTO PRINCIPALE DI OGNI FAMIGLIA RUSSA)
IL MILAN ARABO PUNTA FORTE SULLO STADIO A SESTO - INVESTCORP È DETERMINATA A CHIUDERE AL PIÙ PRESTO LA TRATTATIVA PER I ROSSONERI E IN CIMA DELLE PRIORITÀ RESTERÀ IL PROGETTO STADIO, LAVORANDO DALLE BASI POSTER DA ELLIOTT E SCARONI - IL PROGETTO SARÀ CONDOTTO ASSIEME ALL'INTER, A MENO CHE NON CI SIA QUALCHE TENTENNAMENTO DA PARTE DEI NERAZZURRI, MA IN QUEL CASO LA NUOVA PROPRIETA’ È PRONTA PROSEGUIRE DA SOLA...
CAFONALINO - IL TOTO-QUIRINALE È FINITO DA UN PEZZO MA C'È SEMPRE UN'OCCASIONE PER PARLARE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL LIBRO DI GIOVANNI ORSINA E MAURIZIO RIDOLFI C'ERANO, OLTRE AGLI AUTORI, GUIDO CROSETTO, GAETANO QUAGLIARIELLO, STEFANIA CRAXI, STEFANO ANDREOTTI E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
NON ESISTE SOLO IL COVID – LA PANDEMIA HA PORTATO A UNA DIMINUZIONE DELL’ATTENZIONE SULLA VACCINAZIONE CONTRO ALTRI VIRUS: È IL CASO DEL MORBILLO CHE HA RICOMINCIATO A CIRCOLARE PESANTEMENTE PORTANDO L’OMS E L’UNICEF A LANCIARE L’ALLARME - NEI PRIMI DUE MESI DEL 2022 C’È STATO UN AUMENTO DEL 79% DEI CASI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE LEGATO AL CROLLO DELLE VACCINAZIONI: 23 MILIONI DI BAMBINI HANNO SALTATO LA DOSE E…