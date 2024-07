Geppi Sangiuliano assente "applaudite che non si possono coprire i fischi" Geppi Insegno "se ti chiami Pino in Rai va sempre bene" Geppi Bortone "Scurati? la tua serata finisce" Geppi Mollicone "levagli il microfono" MITO#GeppiCucciari #PremioStrega #PremioStrega2024 #5luglio pic.twitter.com/p8yC0RWpu6 — Sirio ? (@siriomerenda) July 5, 2024

Ivan Rota per Dagospia

Tutti pazzi per la presentatrice del calendario di Serie A Chiara Giuffrida. Nata a Catania, 26 anni, inizia la carriera come modella, per poi intraprendere la carriera di conduttrice televisiva. Con il compagno Nicola Ventola è stata di recente al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser…

Geppi Cucciari scatenata al Premio Strega con l’esponente di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura, a cui cede la parola, ricordando la gaffe del ministro Sangiuliano dell’anno scorso: “Guardi, veramente. Una domanda a piacere, faccia lei. Non la interrogo. Di cosa vuole parlare? Dica quello che vuole. Una cosa a piacere, i confini dell’Umbria”.

“Applaudite, siamo in diretta, non si possono coprire i fischi! Applaudite fortissimo“, ha detto Cucciari rivolgendosi al pubblico, con un chiaro riferimento ai fischi di contestazione a Sangiuliano durante il Taobuk cancellati dalla Rai e trasformati in applausi. Quando Strabioli ha ricordato di aver già condotto il Premio Strega nell’edizione vinta da Antonio Scurati. “Hai detto Scurati? La tua serata finisce qua”, ha replicato Cucciari ricordando il caso che ha coinvolto lo scrittore e Serena Bortone lo scorso 25 aprile.

Wanda Nara ha risposto alle domande di alcuni follower sui social, svelando dettagli della sua vita privata e della sua dieta senza zuccheri e farine raffinate. “non ho mai fumato, non mi piace l'odore che ti resta addosso. Voglio che i miei capelli abbiano sempre il profumo di fragola o vaniglia". Tempo fa a chi le chiese con quale canzone le piace fare l'amore, Wanda ha risposto: "Con nessuna, mi piace sentire i miei rumori"

La Juventus accoglie un nuovo acquisto anche per la squadra femminile. Arriva Alisha Lehmann, venticinquenne svizzera, prelevata dall'Aston Villa. Seguirà il fidanzato Douglas Luiz nell'avventura torinese…

Thomas Brodie-Sangster, il Joien Reed della serie cult Il Trono di Spade, ha sposato l’ attrice Talulah Riley. Lei é l’ex moglie di Elon Musk: sono stati sposati nel 2008, hanno poi divorziato, si sono risposati nel 2012 e nel 2015 si sono lasciati. Musk ha avuto il dodicesimo figlio da Shivon Zilis.

Homyatol, lo youtuber che avrebbe dovuto sostituire Fedez a Muschio Selvaggio, ospite a Gurulandia ha rivelato: “Fabrizio Corona sta aiutando Chiara e Fedez, perché lui è furbo. Come? Con le sue dichiarazioni, anche tramite voi di Gurulandia. Voi state facendo un lavoro sociale. Se Fedez e Chiara ascoltano quello che dice Corona o no? Vivendo su internet non puoi non ascoltare Corona“.

Mattia Buonocore di DavideMaggio.it ha chiesto al direttore di La 7 Andrea Salerno: “Si diceva che sarebbe arrivato Fedez con ‘Chi Vuol Essere Milionario?’, perché è saltato quel progetto?“Lui ha risposto : “In realtà sono tanti i progetti che saltano, ci si è provato in un momento, la quadra non si trovava, era anche un momento complicato per noi... Io poi stavo inseguendo Flavio Insinna e quindi francamente ci tenevo che venisse lui perché è un artista, è un uomo di televisione”.

“Parto complicato, sono stati giorni tortuosi”. Roberta Morise ha dato alla luce Gianmarco. Tra poco sposerà il compagno Enrico Bartolini, chef stellato. Le nozze saranno celebrate all’ Andana Esort dove lui ha il ristorante La Trattoria.

Il rapper Mr. Rizzus su YouTube aveva pubblicato un testo osceno su Rebecca Staffelli, vista al Grande Fratello e figlia di Vittorio Staffelli: é stato condannato a dieci mesi di carcere.

Simona Ventura dice a Chi riguardo L’ Isola dei Famosi: Sono stata conduttrice e autrice del programma, facevo i casting con un gruppo di lavoro, ma non so cosa farei se me la proponessero. So che non succederà. Non è successo quando ero a Mediaset, non vedo perché dovrebbero chiamarmi adesso che sono in Rai”.

Continua a gonfie vele la storia d’ amore tra Ariadna Romero e Julio Jglesias Jr., cantante come il padre Julio: i due hanno intenzione di sposarsi. Lei è stata legata all’ ex velino Pierpaolo Pretelli da cui ha avuto il figlio Leonardo.

Gira insistente la voce che Paris Hilton potrebbe apparire sul palco del Teatro Ariston per il prossimo Festival di Sanremo.

