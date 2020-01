VIDEO! GRANDE BORDELLO: IL PRIMO BACIO DEL GF VIP È TRA PAGO E ADRIANA VOLPE DURANTE IL GIOCO "OBBLIGO O VERITÀ" – L’IRONIA DI ANTONELLA ELIA SULLA GELOSIA DEL COMPAGNO DELLA SHOWGIRL – LE CONFESSIONI DI LICIA NUNEZ: “HO ABORTITO A 24 ANNI. POI MI SONO LASCIATA ANDARE. HO BEVUTO TANTO PER UN ANNO INTERO, ALCOOL E SUPERALCOLICI. PIÙ BEVEVO, PIÙ MI SEMBRAVA DI SENTIRE...'' - VIDEO

Luana Rosato per www.ilgiornale.it

Nella casa del Grande Fratello Vip 4 si ammazza il tempo giocando a “obbligo o verità”, e Pago finisce per baciare Adriana Volpe su richiesta dei suoi compagni in Casa.

Non è la prima volta nella storia del reality show che da questo gioco nascono dinamiche che hanno dato vita a flirt e liaison tra i concorrenti. Potrebbe non essere il caso, tuttavia, del cantante e della Volpe, soprattutto perché lei è felicemente sposata con il marito Roberto Parli e lui pare essere ancora molto coinvolto dalla sua ex fidanzata, Serena Enardu. Legami sentimentali a parte, però, Pago e Adriana sono stati i protagonisti indiscussi del gioco “obbligo o verità” in seguito al quale sono stati costretti a scambiarsi il primo bacio di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Ad innescare la miccia e riscaldare l’atmosfera ci ha pensato Antonella Elia che, senza ombra di dubbio, si sta confermando uno dei personaggi più effervescenti di queste prime ore all’interno della Casa. “Adriana, devi baciare con la lingua Pago!”, ha sentenziato la showgirl scatenando le risate dei presenti e la reazione imbarazzata della Volpe. “Ma che te sei bevuta!”, ha sbottato il cantante che, invano, ha provato a modificare la richiesta della Elia.

I coinquilini, consapevoli dell’imbarazzo dei due coinvolti nel gioco, li hanno invitati a capire che si trattava semplicemente di un bacio cinematografico e Antonella, comprendendo soprattutto la vergogna di Adriana, ha accettato che tutto avvenisse con la bocca chiusa. Rompendo il ghiaccio e approfittando del momento di caos, Pago si è avvicinato ad Adriana Volpe, le ha preso il viso tra le mani e le ha dato un bacio a stampo durato frazioni di secondo.

“Evvai!”, hanno esultato gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, mentre la conduttrice si trincerava dietro una risata che non è riuscita a nascondere il profondo fastidio per la situazione venutasi a creare. “Neanche suo marito fosse geloso!”, ha aggiunto ironica la Elia, ma la Volpe le ha fatto capire che, molto probabilmente, tutto questo potrebbe aver dato molto fastidio al compagno.

Alla fine il ghiaccio è stato rotto, Adriana Volpe e Pago hanno inaugurato la stagione dei baci del Grande Fratello Vip e, tra gli applausi degli amici, si sono urlati: “I love you”.

LICIA NUNEZ

Nella casa del Grande Fratello Vip iniziano le confessioni e Licia Nunez, dopo aver parlato del presunto tradimento subito da Imma Battaglia, ha toccato un altro tasto molto dolente del suo passato: la perdita di un figlio.

Prima di intraprendere una relazione con l’attuale compagna di Eva Grimaldi, la Nunez ha avuto una frequentazione durata tre mesi con un imprenditore del quale rimase incinta. Pur avendo avuto con lui solo un rapporto nel corso di tutta la loro storia e nonostante avessero preso tutte le precauzioni possibili, Licia venne a conoscenza di aspettare un bambino.

“L’unico rapporto in tre mesi di frequentazione con un uomo più grande di me di 10 anni – ha raccontato ad alcuni coinquilini - .Io avevo 24 anni e lui era un imprenditore non nel campo dello spettacolo. Al primo colpo io sono rimasta incinta, nonostante tutte le precauzioni. Ero imbranata, anche quando sono andata a prendere il test in farmacia. Per qualche giorno decido di non dire nulla”.

Licia Nunez, infatti, ha raccontato di non aver mai avuto una famiglia molto aperta, la madre non aveva mai pronunciato la parola “sesso” in casa, e lei era totalmente sprovveduta a riguardo. Così, dopo aver scoperto di essere rimasta incinta, ha pensato che quel bambino potesse rappresentare una sorta di ancora di salvezza. “Ho detto: ‘Vuoi vedere che questo figlio mi salva la vita?’ – ha continuato a ricordare - .Un bel giorno, di pomeriggio, ho un’emorragia.

Chiamo subito lui che non sapeva nulla e gli chiedo di venire. Lui mi fa: ‘Io sono in aeroporto e sto partendo per il Giappone, devo pensarci’. Chiudo il telefono e corro in ospedale con gli asciugamani nel taxi. Arrivo in clinica e mi dicono che per il bambino non c’era speranza”.

Una notizia che devastò completamente Licia Nunez tanto da spingerla a rifugiarsi nell’alcool. “Non c’è stato un attimo della mia vita in cui io non abbia pensato a quella creatura e non mi sia sentita in colpa – ha detto - . Magari il forte stress me lo ha fatto perdere. Mi sono lasciata andare. Ho bevuto tanto per un anno intero, alcool e superalcolici. Più bevevo, più mi sembrava di sentire quella creatura. Era una sensazione in quel momento sbagliata, ma appagante”. Le lacrime, quindi, non si sono fermate e, davanti a quei ricordi, l’attrice non è riuscita a trattenere la commozione.

