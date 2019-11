Da www.liberoquotidiano.it

ilaria d'amico bersani

Il convitato di pietra a DiMartedì? Parla Pierluigi Bersani e in aria aleggia un "li mortacci tua", la più classica delle imprecazioni romanesche. Per una volta, però, la volgarità della politica (soprattutto quella dei salotti tv, ma non solo) non c'entra.

floris

C'entra, piuttosto, il gustoso siparietto in diretta tra l'ex segretario Pd, Ilaria D'Amico in collegamento e il conduttore Giovanni Floris. Incalzato sul futuro della sinistra, l'uomo di Bettola perde un po' la pazienza: "Lasciamo perdere l'anima...". E Floris, lestissimo, coglie la palla al balzo: "Ha ragione, anche perché a Roma l'anima richiama sempre...". Appunto, vedi sopra. E in studio ci scappano sorrisi un po' imbarazzati.

