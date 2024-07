VIDEO! “ADESSO POSSO CORTEGGIARTI UN PO’?” – DIETRO LA ROTTURA DI PAOLA TURCI CON FRANCESCA PASCALE C’È LA GELOSIA DELLA CANTAUTRICE, CHE FECE UNA SCENATA ALLA “CALIPPA” DOPO L’ABBRACCIO A “BELVE” CON LA FAGNANI - COME DAGO-DIXIT, CON UN ACCORDO SULLA PROPRIETÀ DI UNA VILLA A FIESOLE, L’EX DEL CAV E LA TURCI HANNO SCIOLTO LA LORO UNIONE CIVILE – L’ALCHIMIA EROTICA TRA PAOLA E FRANCESCA ERA ALLA DERIVA DA TEMPO CON L’ENTOURAGE DELLA COPPIA CHE SUSSURRAVA DI “CADUTA DEL DESIDERIO”, E “FREQUENTI SCAZZI” – PER GLI AMICI "ERANO DIVERSE" E LA CANTANTE “TROPPO GELOSA” - COME MAI "LA STAMPA" NON CITA LO SCOOP DI DAGOSPIA? - VIDEO

DAGOREPORT

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dagoreport-divorzio-fu-accordo-proprieta-402160.htm

francesca pascale e paola turci si sono conosciute grazie alla fagnani motivo per cui divorzieranno pure #belve pic.twitter.com/8NmkRVq0YC — Sophia? (@Sophia__227) April 30, 2024

Maria Corbi per "la Stampa" - Estratti

la story di paola turci sull ospitata di francesca pascale a belve

Già i due nomi accostati, Paola e Francesca, non evocavano un lieto fine, almeno usando la letteratura come arcano. Ma in tanti/e speravano in questa coppia così stranamente assortita, la ex favorita dell'uomo potente, il Cavaliere, e la cantante impegnata. Pascale/Turci, un amore saffico che avrebbe dovuto riscattare per entrambe gli amori etero infelici. E invece no.

La diversità unisce, ma qualche volta divide. E oggi gli amici della cantante romana ti dicono che «erano troppe diverse». Ma soprattutto che Francesca è troppo inquieta per restare, come se la storia con Berlusconi fosse ancora lì a reclamare la sua parte, a tenerla prigioniera di un ritratto che lei stessa dipinge e cancella a ogni cambio di "amore". Tanto che negli anni la sua trasformazione anche estetica è stata evidente.

Vista la partenza, giovanissima a TeleCafone intenta a leccare un gelato Calippo, era difficile immaginare la sua ascesa, anche se un suo fidanzato di quando era ragazzina raccontò che lei ripeteva a tutti: «Io ce la farò».

francesca pascale paola turci foto di bacco

A 24 anni intravede la meta e inizia il cambiamento; quando inizia la sua relazione con il Cavaliere, durata 12 anni, il suo look era molto simile a quello della prima Veronica Lario, capelli lunghi castano caldi, con taglio alla Farah Fawcett, sopracciglia perfettamente tatuate, sguardo timido ma deciso. Una volta diventata la regina di Arcore il cambio "istituzionale" anche nel look, con abiti da first lady e capelli raccolti copiati a Kate Middleton.

Archiviato Berlusconi, nel 2020, nel guardaroba hanno trovato spazio, il chiodo da motociclista e uno stile aggressivo. Una ribellione non solo estetica. «La nostra relazione è finita anche perché trovavo incomprensibili le posizioni dei suoi alleati, con nostalgie fasciste e idee razziste e omofobe».

Inizia la stagione, o la consapevolezza, da militante per i diritti Lgbtq+. Taglio di capelli corto, biondissimo, e la voglia di riprendersi la giovinezza regalata per troppi anni a un amore anziano. Il fantasma di un padre che non c'è mai stato e che ha segnato la sua infanzia. E chissà oggi come risorgerà dalle ceneri di questo matrimonio durato solo due anni.

paola turci francesca pascale

Le foto in barca, ad agosto, dei loro baci ha svelato al mondo un amore iniziato a Torino, complice un concerto della Turci che si era già incuriosita dopo aver letto un'intervista della Pascale con la sua dichiarazione di libertà: «Non sono né gay né etero. Sono libera. Lancerò un'associazione per la tutela dei diritti Lgbtq+, anche nel mio interesse». «Sapevo che era li, al concerto, ed ero abbastanza agitata», ha raccontato la cantante.

Poi il corteggiamento e il coronamento con le nozze, due spose in completo pantalone bianco e la promessa spericolata: «per sempre». Due parole che mal si conciliano con l'irrequietezza della Pascale, sempre alla ricerca di qualcosa, soprattutto di attenzione, attraversata da una melanconia che assomiglia a dolore. La fragilità che diventa prepotenza, asserzione, rivendicazione.

paola turci francesca pascale

Quando entra nella vita di qualcuno, raccontano "gli amici" fa piazza pulita, come fece con Berlusconi, per sua stessa ammissione: «Quando ho iniziato a vivere con lui ho trovato una situazione inaccettabile, ho fatto solo quello che andava fatto, un po' di pulizia. In molti hanno approfittato di lui. Pagavano i fagiolini 80 euro al chilo». Berlusconi sapeva della sua bisessualità, così assicura lei oggi prodiga di racconti su Silvio e il dopo Arcore.

Mentre pochissimo si sa del prima, di quando era una ragazzina di Fuorigrotta, periferia di Napoli. Qualcuno ha ventilato che abbia avuto una relazione con un professore della sua scuola, ma lei alla trasmissione Belve ha chiarito che si tratta di un gossip solo «verosimile: ho sempre avuto il debole delle donne più grandi di me e quindi le belle insegnanti erano oggetto di perdizione, ma non ho avuto nessuna relazione con loro».

francesca pascale francesca fagnani belve ph stefania casellato

Una donna che non fa sconti, che respinge perché tante volte respinta, come ha confidato alla Fagnani, che sembra sempre cercare l'uscita.

Come questa volta dove, dicono, avrebbe avuto un ruolo la gelosia di Paola Turci, rivelata anche sui social dopo la presenza della moglie a Belve. Quell'abbraccio finale fra conduttrice e intervistata non è tanto piaciuto alla cantante che scrisse: «Non sono gelosa, ma…»

«Ma» cercare di "ingabbiare" la Pascale in un cliché, in un legame, in una vita è stato impossibile anche per Berlusconi. E quando se ne è andata Francesca ha portato con se, via da Villa Maria, dove viveva, non distante da Arcore, le sue nuove battaglie e un assegno da 20 milioni di euro.

matrimonio pascale turci a montalcino 1 francesca pascale e francesca fagnani belve matrimonio pascale turci a montalcino 2 francesca pascale e francesca fagnani belve francesca pascale e francesca fagnani belve. francesca pascale e francesca fagnani belve 2 francesca pascale francesca fagnani belve 2 matrimonio pascale turci a montalcino 3