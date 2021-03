DOSE DI CASA – DRAGHI FA PRESSING SULL'EUROPA PER LA PRODUZIONE DEI VACCINI IN UE: OGGI ARRIVA A ROMA IL COMMISSARIO THIERRY BRETON – PER METTERE A PUNTO UN CICLO DI PRODUZIONE SERVONO DAI SEI AGLI OTTO MESI E (ANCHE) PER QUESTO SARÀ USATA UNA PARTE DELLE RISORSE DEL RECOVERY PLAN. "ASTRAZENECA" E "JOHNSON AND JONHSON" STANNO PREPARANDO UN INVESTIMENTO PER DUE STABILIMENTI, ENTRAMBI NEL LAZIO. SE I PIANI VERRANNO RISPETTATI, ENTRO LA FINE DELL' ANNO L' ITALIA POTREBBE ESSERE AUTONOMA…