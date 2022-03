VIDEO! “A DOMENICA IN HO RINGIOVANITO UN PO’”, LA BATTUTA DI PIERPAOLO PRETELLI A “VERISSIMO” FA INCAZZARE MARA VENIER CHE LO FULMINA: “PORELLO” – COME DAGO-RIVELATO DIETRO L’USCITA DALLA RAI DELL’EX VELINO DI “STRISCIA” C’E’ IL CALO DI ASCOLTI OGNI QUAL VOLTA APPARIVA A DOMENICA IN E LA SUA NON PROPRIO ESEMPLARE PRESTAZIONE NELLA PUNTATA SANREMESE… - VIDEO

Dopo averci lavorato per 6 mesi, ora Pierpaolo Pretelli offende #Rai1: "A #Canale5 c'è aria fresca, lì invece... Ho ringiovanito un po' ".



Chissà cosa ne pensano Mara Venier e @CarContiRai?#DomenicaIN pic.twitter.com/O6jMNupR7h — TV Italiana (@TV_Italiana) March 13, 2022

Da fanpage.it

pierpaolo pretelli

Una polemica a distanza. Ieri pomeriggio, mentre Mara Venier andava in onda con Domenica In, c'era Pierpaolo Pretelli a "Verissimo" che esordiva così nella sua intervista che segnava il suo ritorno in Mediaset: "Me ne sono accorto subito.

Qui c'è un'aria fresca, invece lì ho fatto un'azione da botulino, ho ringiovanito un po'". Parole che hanno preso subito fuoco nello spazio dei social, al punto che la stessa Mara Venier ha replicato in prima battuta con un: "Porello!!!". Il chiarimento di Pierpaolo Pretelli è sempre via social: "Nessuna intenzione di offendere, solo una battuta scherzosa". E Mara Venier perdona: "Tranquillo Pierpaolo, ci vediamo presto".

Una domenica pomeriggio all'apparenza tranquilla che in verità si è trasformata in un filo rovente da un lato all'altro dell'etere televisivo. Pierpaolo Pretelli negli ultimi mesi è stato un volto della Rai, prima rilanciato a Tale e Quale Show e poi affidato allo spazio di Domenica In. C'era proprio Pretelli quando Mara Venier ha avuto l'incidente in diretta, il 21 novembre scorso: "Ti voglio bene", era fioccato al tempo. E adesso? L'esordio a Verissimo di Pretelli è stato scioccante:

pierpaolo pretelli e mara venier a la vita in diretta

È un piacere essere qua. Devo dire che ho realizzato di essere a Canale 5 con quest'aria fresca perché lì ho fatto un'azione da botulino, e trovare qui un po' d'aria fresca è piacevole.

Alla fine, Pierpaolo Pretelli chiede scusa: "Era una battuta scherzosa, non c'era intenzione di offendere nessuno. Se fosse una battuta venuta male, mi scuso, ma ho sempre detto giocosamente di essere il botulino della Rai, battuta già fatta anche ad intervista di TvTalk. Sarò sempre grato a Mara e Carlo". E su queste parole, la chiude Mara Venier: "Ok tranquilli Pierpaolo, tutto chiaro…ci vediamo presto".

mara venier 3

Secondo Dagospia, il ritorno di Pierpaolo Pretelli a Mediaset ha radici ben più profonde perché "il suo addio alla tv pubblica non sarebbe certo stata una sua scelta volontaria". A fargli pagare dazio è stata l'analisi degli ascolti, sempre in calo con lui in studio oltre alla "non proprio esemplare prestazione" nel corso della puntata di Sanremo.

