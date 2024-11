VIDEO! “È EVIDENTE CHE LE PORTE APERTE A TUTTI NON SE LO PUÒ PIÙ PERMETTERE NESSUNO” – LA LINEA DURA SUI MIGRANTI DI LILLI GRUBER, DOPO ESSERE STATA DERUBATA A VILLA BORGHESE DEL BORSELLO CON DENTRO CHIAVI DI CASA E CELLULARE, MENTRE STAVA FACENDO UN PO’ DI GINNASTICA - LILLI S’È COMUNQUE SCAGLIATA CONTRO “LE DESTRE” CHE “PIÙ SONO ESTREME PIÙ USANO I MIGRANTI PER LA PROPAGANDA” – VIDEO

Svolta anti immigrazione della Gruber derubata a Villa Borghese mentre faceva ginnastica pic.twitter.com/zoZ1NK50lv — Chance ? Giardiniere ? ? (@ChanceGardiner) November 12, 2024

Da nicolaporro.it

lilli gruber

Ci sono frasi che non ti aspetti. Non nel salotto buono di Otto e Mezzo. Non a La7. Non da Lilli Gruber, la conduttrice che non sembra ancora capacitarsi per la vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti. Non sul tema dei migranti, che tanto sta a cuore a certe latitudini.

Dunque, colpo di scena: “È evidente – dice la Gruber in diretta – che le porte aperte a tutti non se le può più permettere nessuno da tanti punti di vista diversi”. Come, scusa?

Messa così, viene il dubbio che ieri sera prima della puntata la conduttrice sia stata sostituita con una sosia andata a lezione per qualche mese da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. In realtà prima dell’ovvietà, Lilli s’è comunque scagliata contro “le destre” che “più sono estreme più usano i migranti per la propaganda”. Insomma: in realtà il suo è un discorso logico, razionale, sacrosanto.

(...)

lilli gruber

Intanto quella di ieri non è stata una buona giornata, per la conduttrice. Lilli Gruber è stata infatti derubata del borsello con dentro chiavi di casa e cellulare mentre a Villa Borghese, a Roma, stava facendo un po’ di ginnastica. Secondo quanto si apprende, la giornalista avrebbe appoggiato il borsello per svolgere alcuni esercizi e poco dopo si sarebbe accorta di essere stata derubata.

Così si è presentata al commissariato Salario-Parioli a sporgere regolare denuncia: la polizia indagherà per scoprire chi, alle 14 di lunedì, abbia sottratto borsello e chiavi alla nota conduttrice. Qualcuno la aveva puntata? Oppure “l’occasione fa l’uomo ladro” e, visto il borsello incustodito, qualcuno ne ha approfittato impossessandosene rapidamente?

LILLI GRUBER lilli gruber a otto e mezzo