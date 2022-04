VIDEO! “HO PROVATO, HO FALLITO. NON DISCUTERE, PROVA ANCORA, FALLIRAI MEGLIO” – DA SAMUEL BECKETT ALLA ESTETICA PUNK IN MOVIMENTO DELLA CALIFORNIA ANNI ’70, LA DAGO-LEZIONE AD "AMICI" DI MARIA DE FILIPPI SULLA SOTTOCULTURA SKATE MENTRE VA IN LIBRERIA “TRACCE SUL MARCIAPIEDE”, IL CATALOGO DELLA MOSTRA CURATA DA ROBERTO D’AGOSTINO ALLA TRIENNALE DI MILANO – I MONDIALI DI SKATEBOARD ASSEGNATI A ROMA (IN POLE COLLE OPPIO E OSTIA) A FINE GIUGNO - VIDEO

ROMOLO BUFFONI per il Messaggero - Roma

Il grande skateboard torna a Roma. Il campionato mondiale si disputerà infatti nella Capitale a dodici mesi di distanza da quello di Street skate che, l'anno scorso, assegnò le qualificazioni per le Olimpiadi di Tokyo. Che la candidatura romana fosse forte si sapeva, ma l'annuncio è arrivato a sorpresa ieri sera dalle parole del sindaco Gualtieri che, a margine dell'evento Albergatore Day, a proposito dei segnali di ripresa del turismo, ha ammesso che Roma ha davanti «opportunità senza precedenti: dalle risorse del Pnrr al Giubileo, dalla Ryder Cup alla candidatura all'Expo e ai mondiali di skateboard». A stretto giro di posta è arrivata la conferma da parte dell'assessore al Turismo e allo Sport Alessandro Onorato: «I mondiali di skate di questa estate sono stati assegnati a Roma.

Li vogliamo fare e stiamo facendo verifiche di fattibilità su Colle Oppio. La sede si decide insieme agli organizzatori, ci sono più specialità e stiamo ragionando su più location, potrebbero essere Colle Oppio e anche Ostia».

In realtà è da definire anche la collocazione in calendario, che dovrebbe essere per fine giugno in coincidenza quindi con la festività dei Santi Pietro e Paolo patroni della Capitale. E come location potrebbe anche essere riproposta quella del Foro Italico, teatro dei campionati iridati dell'anno scorso quando venne allestito uno skate park all'interno del campo di tennis Pietrangeli.

A differenza della specialità Street, dove si gareggia su un percorso rettilineo simile a una strada cittadina nella quale sono posti ostacoli comuni come panchine, cordoli, muretti e pareti, nel Park il percorso è scavato nel terreno con enormi curve e salite da affrontare a grande velocità con conseguenti salti ad altezze notevoli e decisamente più spettacolari. Insomma, per disputare il Mondiale di questa specialità serve un impianto con determinate caratteristiche e lo skate park inaugurato lo scorso anno a Ostia sarebbe la giusta soluzione. Quello di Colle Oppio, invece, è più problematico per via dell'area da dover sistemare.

L'evento va ad arricchire il cartellone sportivo dell'estate romana. Il 9 giugno all'Olimpico torna, infatti, il Golden Gala di atletica leggera costretto lo scorso anno ad emigrare per via degli Europei di calcio. Kermesse dove gli appassionati potranno molto probabilmente vedere in azione gli eroi delle Olimpiadi di Tokyo, da Gianmarco Tamberi nel salto in alto, a Marcell Jacobs re dei 100 metri e della staffetta 4x100 insieme a Filippo Tortu, Eseosa Desalu e Lorenzo Patta.

Jacobs a cui è legato il sogno di una rivincita olimpica da disputare in una pista allestita in via dei Fori Imperiali. Evento immaginato per giugno, ma che ha poche possibilità di vedersi concretizzato. Città che a luglio (al 22 al 24) sarà teatro del Rally di Roma Capitale e che ad agosto, dall'11 al 21, nella piscina del Foro Italico, ospiterà gli Europei di nuoto. I primi dell'era post-Federica Pellegrini. A settembre, infine, Open d'Italia di golf sul green del Marco Simone di Guidonia come viatico per la Ryder Cup del prossimo anno. Senza citare gli eventi di routine come gli Internazionali di tennis (2-15 maggio) e Piazza di Siena di equitazione (27-30 maggio)

