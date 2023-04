Alberto Dandolo per Dagospia

vera gemma

“Se mi fate scegliere tra stronza o troia preferisco troia, stronza mi offendo. Tra intellettuale e troia? Troia. Questo leone d’oro mi fa distogliere l’attenzione dal fatto che sia troia, che è la prima cosa che conta”.

Inizia a gamba tesa l’intervista di Vera Gemma a La Zanzara su Radio 24 che incalzata dai conduttori poi continua: “Sono venuta qua, a spese mie pagandomi il treno, con la frusta di quando facevo la domatrice per far vedere a Cruciani che lo posso domare”

“Se mi dicono troia per strada? Se mi dice brutta troia mi incazzo, mentre facciamo sesso invece mi piace. Nel sesso o domino o sono dominata - dichiara Vera Gemma a La Zanzara su Radio 24 - se vuoi esser dominato ti devi sottomettere. Non sono mai single, perché bisogna mirare a una situazione stabile come punto di arrivo, a me piace cambiare. Se uno mi fa innamorare rimango stabile”.

vera gemma

“Non ho mai trombato in un treno. Ho fatto quello che ho fatto, semplicemente io lo dico, gli altri no. Non temo il giudizio della gente - prosegue Vera Gemma. Sesso con più persone? No, non mi piace. Una volta con due uomini ma ho manie di protagonismo, non mi son divertita”

“Dominarli sessualmente? Si mi piace, una volta stavo con un domatore. Era tanto coraggioso in gabbia e nella vita privata voleva essere sodomizzato. Il circo? L’amore che hanno i circensi per gli animali è inimmaginabile, gli animali del circo sono nati al circo, quella è la loro casa, lontano dai loro domatori stanno male. I miei leoni mi amavano”

“Ho un problema di esaltazione - afferma Vera Gemma a La Zanzara - penso di essere più figa di quello che sono. Con la Marijuana si scopa meglio, eroina si scopa meglio, ecstasy fantastica, cocaina no ma non son mai stata dipendente. Legalizzerei la Maria, le altre no. Ho vissuto sei anni in California dove è legale, non le cerco e non le compro. Ho sempre avuto un rapporto disincantato con le droghe. Chirurgia estetica? Mi sono rifatta le tette una volta, in faccia ho rifatto il naso e punturine”.

vera gemma alberto dandolo

“Ho preso molta ispirazione dalle transessuali, l’ostentazione della femminilità, se sei sexy se sei donna non sei credibile. Sono a favore dei bordelli - conclude Vera Gemma a La Zanzara - tolgono le ragazze dalla strada. La prostituzione è una forma di generosità, amo le prostitute e a mia volta l’ho fatta. Facevo la spogliarellista a Los Angeles e mi è capitato di accettare dei soldi per il sesso. Lo rifarei? Non è una cosa che cerco, ma è un vizio. Se lo hai fatto, puoi rifarlo.

vera gemma 1 vera gemma vera gemma 3 vera gemma a roma vera gemma 3 vera gemma tette rifatte vera gemma 8 vera gemma 5 vera gemma 7 vera gemma 2 vera gemma 1 vera gemma 4 vera gemma 1 vera gemma

vera gemma belve vera gemma con un frustino