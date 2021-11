VIDEO! “IO SPUDORATA IN AMORE? FORSE SMUTANDATA" – ORNELLA VANONI SCATENATA DA FAZIO: “NON SO SE ARRIVO A NATALE...STO PROMUOVENDO 3 COSE INSIEME E NON STO CAPENDO UN TUBO. NON HO MAI LAVORATO TANTO. SONO AFFATICATA" – “L’IMITAZIONE DI VIRGINIA RAFFAELE? PER UN ANNO MI HA ROVINATO LA VITA. MI DIPINGE COME UNA VECCHIA RINCOGLIONITA, UNA MANIACA SESSUALE" – L’IRONIA SUI “TRISTI TOY BOY” COLAPESCE E DIMARTINO – VIDEO

Da Corriere.it

ornella vanoni

«Non so se arrivo a Natale». Sbuffa, butta la testa all’indietro quasi per noia, il fastidio ironico verso le fatiche della vita. Ornella Vanoni si è presentata così domenica sera nello studio di Che tempo che fa, ospite di Fabio Fazio. «Non so se arrivo a Natale», «Che bell’inizio di conversazione» la replica divertita del conduttore.

La cantante spiega le sue sofferenze: «Sto promuovendo 3 cose insieme...e non sto capendo un tubo!». È tutto sul filo della straordinaria ironia che la contraddistingue la conversazione con Fabio Fazio: «Troppe cose. Ogni giorno lavoro per fare promozione, un disco e un film in uscita. In Italia la promozione è gratis, non si guadagna niente. Non ho mai lavorato tanto, sono affaticata».

ornella vanoni renato zero

Venti minuti in cui Ornella Vanoni dispensa perle: «Ritengo che invecchiare sia bello soltanto se tiri fuori quel lato che hai sempre tenuto nascosto, cioè quello infantile. Il lato infantile ti sorregge, ti fa ridere, ho una bolla piena di risate che zampilla come la voce di Orietta Berti». Fazio le ricorda l’imitazione di Virginia Raffaele: «Per un anno mi ha rovinato la vita. Mi dipinge come una vecchia rincoglionita, una maniaca sessuale». Fazio ricorda la collaborazione con Colapesce e Dimartino: «I tristi toy boy Colapesce e Dimartino: la lora cifra è la tristezza, è una grande trovata. Adesso li so anche distinguere». Fazio le ricorda che in amore si è definita «spudorata» «L’ho detto io? E che vuol dire? Forse smutandata».

