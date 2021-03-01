BENOTTI ARCURI MESSAGGI BENOTTI ARCURI MESSAGGI mario benotti 4 massimo giletti BENOTTI SMS CON ARCURI
VIDEO! “SUA LUMINOSA BONTA’”, LO SCAMBIO DI MESSAGGI TRA BENOTTI E ARCURI SQUADERNATO DA GILETTI A "NON E’ L’ARENA" – IL LITURGICO BENOTTI PARLA CON LINGUAGGIO CRIPTICO E CURIALE: “MONSIGNORE IN POSIZIONE CON INCENSO PRONTO E FUMANTE PER LA PROCESSIONE”. L’11 MARZO SCRIVE AD ARCURI: “DOMANI PREGHIAMO”. LA RISPOSTA: “SEMPRE” – LO SCAMBIO DEL 21 APRILE 2020 EVIDENZIEREBBE LA AMICIZIA TRA I DUE, ELEMENTO AL CENTRO DEL DIBATTITO E DELLE INCHIESTE – VIDEO-
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"LA TATANGELO E' BONA" - LA CANTANTE MOZZAFIATO IN ABITO TRASPARENTE SU INSTAGRAM SCATENA EMMA - POI LA EX DI GIGI D'ALESSIO SI SFOGA: "PER 19 ANNI MI SONO SEMPRE SENTITA CHIAMARE LA TATANGELO. E ORA ANNA E' UN PO' STANCA. SPESSO HO DOVUTO DIMOSTRARE IL MIO MONDO MUSICALE PIU' DI QUALSIASI ARTISTA IN ITALIA PERCHE' C'E' SEMPRE STATO CHI AVEVA DA DIRE SU DI ME. MA SU ANNA O SULLA TATANGELO? PERCHE' POI IL CONFINE E' LABILE..."
VARIANTI DI PANICO – STRETTA DI FONTANA: ZONA 'ARANCIONE RAFFORZATO' PER CREMONA, COMO E PROVINCIA E OLTRE CINQUANTA COMUNI LOMBARDI. MISURE PROLUNGATE A BRESCIA - IL GOVERNATORE LOMBARDO STA PER FIRMARE TRE ORDINANZE CHE SCATTERANNO IL 3 MARZO E DURERANNO UNA SETTIMANA. RESTANO CHIUSE TUTTE LE SCUOLE TRANNE I NIDI...
UNA CAZZATA DA 900 MILIONI DI DOLLARI - L'INCREDIBILE STORIA DELL'ERRORE DI CITIBANK CHE AD AGOSTO 2020 HA TRASFERITO PER SBAGLIO QUELLA CIFRA MONSTRE ALL'AZIENDA DI COSMESI REVLON - UNO DEI PIÙ CLAMOROSI PASSI FALSI NELLA STORIA DEL BANKING E CHE (PER ADESSO) SI È RISOLTO CON UN FINALE A SORPRESA: UN GIUDICE DI MANHATTAN HA STABILITO CHE LE SOCIETÀ DI GESTIONE PATRIMONIALE DEI CREDITORI POSSONO TENERE I SOLDI...
TIRIAMO FUORI IL CARTONATO? - IL PRINCIPE FILIPPO È STATO TRASFERITO DALL’OSPEDALE KING EDWARD VII DI LONDRA AL ST BARTHOLOMEW’S HOSPITAL: BUCKINGHAM PALACE HA CONFERMATO CHE IL DUCA STA RISPONDENDO BENE AI TRATTAMENTI PER L’INFEZIONE RISCONTRATA ORMAI PIÙ DI UNA SETTIMANA FA, MA PER MONITORARE UNA PRE-ESISTENTE SITUAZIONE DEL CUORE, IL MARITO DI ELISABETTA II RESTERÀ NEL NUOVO OSPEDALE ALMENO PER UN’ALTRA SETTIMANA…
DECOLLO, MA NON MOLLO – SPAVENTOSO INCIDENTE DI FORMULA E PER ALEX LYNN: LA MONOPOSTO DEL PILOTA È “DECOLLATA” DOPO UNA COLLISSIONE CON LA JAGUAR E SI È CAPOVOLTA, CONTINUANDO LA SUA CORSA CON LE RUOTE PER ARIA - MIRACOLOSAMENTE IL 27ENNE È USCITO DALL’ABITACOLO PRATICAMENTE ILLESO E… - VIDEO
“ERA UNO STRADIVARI NELL’ORCHESTRA DELLO STATO” – LA CHIESA DI SAN BELLARMINO AI PARIOLI SI RIEMPIE PER L’ULTIMO SALUTO AD ANTONIO CATRICALÀ – GIANNI LETTA CONSOLA LA MOGLIE E LE DUE FIGLIE: “DOVETE ESSERE ORGOGLIOSE DEL NOSTRO GRANDE ANTONIO” – SERGIO RIZZO: “LA MAGGIOR PARTE DEGLI ITALIANI NON SA NEMMENO CHI FOSSE. EPPURE POCHE STORIE COME LA SUA RIESCONO A CHIARIRE LE DINAMICHE DEL POTERE IN QUESTO PAESE..." – IL RICORDO DI CORRADO CALABRÒ
RASSEGNATEVI ALLE PIPPE: IL SESSO NON FA PIÙ GOLA! – IL SITO DI VIAGGI "TRIVAGO" SCODELLA UN SONDAGGIO SUGLI AMERICANI E RIVELA CHE IL 38% RINUNCEREBBE A UNA SANA TROMBATA PER UN ANNO INTERO SE, IN CAMBIO, POTESSE SALIRE A BORDO DI UN AEREO IMMEDIATAMENTE E TORNARE A VIAGGIARE - IL 20% SFANCULEBBE IL PARTNER PUR DI RIMETTERE LO ZAINO IN SPALLA E IL 48% MOLLEREBBE PERSINO IL LAVORO PER…
OCCHIO ALLA PANZA! IL VACCINO PFIZER POTREBBE PERDERE BUONA PARTE DELLA SUA EFFICACIA NEGLI OBESI – SECONDO UNO STUDIO ITALIANO, LA RISPOSTA IMMUNITARIA È SMUSSATA NELLE PERSONE IN SOVRAPPESO TANTO CHE, SE I DATI VENISSERO ULTERIORMENTE CONFERMATI, SI DOVREBBE VALUTARE SE USARE UNA DOSE EXTRA DEL VACCINO - UNA RICERCA PRECEDENTE HA SUGGERITO CHE L'OBESITÀ AUMENTA IL RISCHIO DI MORIRE DI COVID-19 DI QUASI IL 50% E...