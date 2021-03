"LA TATANGELO E' BONA" - LA CANTANTE MOZZAFIATO IN ABITO TRASPARENTE SU INSTAGRAM SCATENA EMMA - POI LA EX DI GIGI D'ALESSIO SI SFOGA: "PER 19 ANNI MI SONO SEMPRE SENTITA CHIAMARE LA TATANGELO. E ORA ANNA E' UN PO' STANCA. SPESSO HO DOVUTO DIMOSTRARE IL MIO MONDO MUSICALE PIU' DI QUALSIASI ARTISTA IN ITALIA PERCHE' C'E' SEMPRE STATO CHI AVEVA DA DIRE SU DI ME. MA SU ANNA O SULLA TATANGELO? PERCHE' POI IL CONFINE E' LABILE..."