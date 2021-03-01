VIDEO! “SUA LUMINOSA BONTA’”, LO SCAMBIO DI MESSAGGI TRA BENOTTI E ARCURI SQUADERNATO DA GILETTI A "NON E’ L’ARENA" – IL LITURGICO BENOTTI PARLA CON LINGUAGGIO CRIPTICO E CURIALE: “MONSIGNORE IN POSIZIONE CON INCENSO PRONTO E FUMANTE PER LA PROCESSIONE”. L’11 MARZO SCRIVE AD ARCURI: “DOMANI PREGHIAMO”. LA RISPOSTA: “SEMPRE” – LO SCAMBIO DEL 21 APRILE 2020 EVIDENZIEREBBE LA AMICIZIA TRA I DUE, ELEMENTO AL CENTRO DEL DIBATTITO E DELLE INCHIESTE – VIDEO

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