ILARY BLASI

Ivan Rota per Novella 2000-www.novella2000.it

Secondo Alessandro Cecchi Paone, gli eccessi nella casa del Grande Fratello Vip non hanno giovato alla carriera di Elisabetta Gregoraci che per questo sarebbe sparita dai programmi televisivi. Ma cosa stiamo dicendo? Il GF Vip é finito da pochi giorni. E poi quali eccessi? Il bacio a stampo con Pierpaolo Pretelli? Roba da educande....

Elisabetta Gregoraci aveva accusato Giulia Salemi di aver tempestato di messaggi Flavio Briatore, ai tempi marito di Elisabetta. Ora Giulia dice che in primo messaggio glielo ha mandato Briatore (e secondo la sua versione non impegnato. Ha detto: “Tutti hanno ripreso la notizia senza verificare la fonte, senza essere risaliti alla fonte. Stiamo parlando della mia vita privata, le parole rimangono, hanno un peso e rimangono i segni”. Un nuovo reality per la Salemi...

ILARY BLASI 2

Francesco Oppini ha dedicato un lungo messaggio a Tommaso Zorzi. Queste le sue parole: “Congratulazioni amico mio, ti meriti questo e altro, ti meriti questo ed altro e mi raccomando, nessun rimpianto! Io come sempre sarò con te”. Tutti i fan che seguono le vicende dei due amici sui social sono rimasti toccati e commossi da queste dolci parole. Tommaso, però, é stato oggetto di critiche per la decisione di partecipare come opinionista a L’isola dei Famosi.

Prima puntata dell’ Isola dei Famosi che si puó tranquillamente ribattezzare L’ Isola dei doppi sensi ( al confronti quelli di Cristiano Malgioglio sono da chierichetto). Si é spaziato dai pesci agli uccelli con presentatrice, opinionisti e concorrenti contenti di queste battute grasse...

ILARY BLASI GASCOIGNE 9

Ai registi Edoardo Ponti, per 'La vita davanti a sé' e Filippo Meneghetti per 'Due' va il premio 'L.A. Italian Excellence Award' assegnato dalla sedicesima edizione di Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival, vetrina della cultura italiana che precederà come tradizione la notte degli Oscar. Sotto la direzione, come sempre, di Pascal Vicedomini dal 18 al 24 Aprile.

GASCOIGNE 4

Sono esattamente 40 anni proprio quest'anno (era il 1981 che la hit "Gioca Jouer" fu portata al successo da Cecchetto, che vi aprì come sigla quel Festival di Sanremo da lui condotto) che Claudio Cecchetto, quando rilascia interviste e parla di questo brano, si dimenticherebbe di inquadrare l'ottica reale di questa canzone, assumendosene di fatto tutti i meriti La musica di quel brano sarebbe infatti di Claudio Simonetti mentre il 45 giri sarebbestato invece prodotto da Simonetti e Giancarlo Meo, ed è tutt'ora di loro proprietà (di Simonetti e Meo, intendo). Anche il titolo del brano, va detto, non apparterrebbe come paternità a Cecchetto, ma a Giancarlo Meo.

GASCOIGNE 1

Vi ricordate la storia tra il petroliere milionario Hormoz Vasfie la Bonas Sara Croce? A seguito delle dichiarazioni rilasciate da quest’ultima e quelle del suo precedente avvocato Angelo Pariani, mezza stampa italiana lo aveva demolito per essere divenuto uno stalker, poiché (si scriveva allora) denunciato dalla sua ex Sara Croce presso la procura di Milano a seguito di fatti riguardanti il reato di stalking. Ebbene, la denuncia non è mai stata formalmente compiuta, nessuno ha mai depositato in alcuna procura italiana nulla contro Hormoz Vasfi in quanto lo stesso è totalmente estraneo ai fatti citati.

GASCOIGNE

A Pomeriggio 5 , Loredana Fiorentino (la Favolosa per eccellenza), si è scontrata con gli ospiti difendendo la propria scelta di cambiare il suo profilo e non solo per un vezzo estetico ma anche funzionale. “La mia paziente, dice il Dottor Simone Napoli, aveva un serio problema al setto nasale”. Chissá se il figlio della signora, Luigi Maria Favoloso avrá lo stesso problema.

Dall’Aresgate ai plurimi affetti. 0spite di Barbara D’Urso,Rosalinda Cannavò ha anche deciso di rivelare qualcosa in più sui baci scambiati in gran segreto con Dayane Mello, mentre si nascondevano nel magazzino della casa del GF Vip: “Cosa c’è di male se ci siamo baciate? Nulla, assolutamente. Noi i baci ce li siamo dati anche davanti alle telecamere. Erano baci adolescenziali a stampo”.

GASCOIGNE 7

In ricordo di Giovanni Gastel

di Francesco Butteri e Ivan Rota

SARA CROCE

Giovanni Gastel, per gli amici Gió: in pochi hanno scritto del suo essere trasversale, una dote rara. In pochi sanno che non si faceva problemi a scegliere: passava dai film di Xavier Dolan alla presentazione dei libri della sua adorata Marchesa del Secco d’Aragona in un mondo che si trincera dietro a barriere culturali. Del resto, lo zio, il grande Luchino Visconti, andava al Piper a Roma ad applaudire Patty Pravo. E ancora Gastel é stato amico per la pelle di Mara Venier che lo adorava come un fratello. Il grande fotografo amava inoltre la musica francese e ultimamente aveva due hit: “Les Fillesd’aujoud’hui” di Joyce Jonathan e Vianney e “Le Temps est bon” di Bon Entendeur con Ìsabelle Pierre, guarda caso colonna sonora di un film di Xavier Dolan.

sara croce 4

La sua malinconia sempre stemperata da un sorriso ha conquistato tutti unita a una semplicitá di chi é un vero artista. Nobile lo era anche di sangue e proprio questo gli conferiva una nobiltà d’animo che lo portava a trattare tutti nello stesso modo gentile e confidenziale. Le persone si trovavano spiazzate nel vedere tanta semplicitá in uno dei fotografi più tributati al mondo. Scattava in un attimo, non come quelli che per far pesare l’importanza delle loro foto ci tengono giorni. Regalava un ritratto a tutti gli amici che lo volevano. Lo lasciamo ricordando un’altra canzone che amava tanto ovvero “Non andare via” cantata guarda caso da Patty Pravo, la cantante preferita dallo zio Luchino Visconti.

