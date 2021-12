7 dic 2021 17:44

VIDEO! PRIMA DELLA PRIMA: IL PROTAGONISTA LUCA SALSI BLOCCATO DAI CONTROLLI E COSTRETTO A CAMBIARE STRADA - I GREEN PASS NON SI VEDONO. LA PROTESTA È CONTRO I BREVETTI SUI VACCINI. ALTRO SEGNO DEI TEMPI LA PRESENZA DEL VIROLOGO ROBERTO BURIONI, TRA I PRIMI AD ARRIVARE IN TEATRO. ACCOGLIENZA TRIONFALE PER GIORGIO ARMANI E SOPRATTUTTO PER LA NIPOTE ROBERTA. ASSENTE ORNELLA VANONI PER UNA CADUTA, CI SONO CREMONINI CON LA MAMMA, ARGENTERO E LA MOGLIE E DAGO... – VIDEO