VIDEO! "TI SEMBRA UNA ROBA INTELLIGENTE DA DIRE?'' – IL CHURCHILL DEI PARIOLI CARLO CALENDA TRAVOLGE TELESE A "IN ONDA"

Ospite de 'In Onda', programma televisivo in onda su La7, Carlo Calenda ha replicato in modo secco a un'affermazione di Luca Telese. "Oggi la sua posizione è identica, forse per la prima volta, a quella di Meloni e di Salvini", ha detto il giornalista, in riferimento all'annuncio delle dimissioni dal Pd di Calenda. "Ma ti sembra una roba intelligente da dire?", ha risposto il politico. "Fammi capire: chi è a favore delle elezioni è a favore di Meloni e di Salvini? Ma che vuol dire?".

