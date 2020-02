VIDEO! - LO SCAZZO DIETRO IL PALCO TRA BUGO E MORGAN, PRIMA DEL TRACOLLO DELLA LORO ESIBIZIONE: ''FIGLIO DI…'', ''CHE CAZZO VUOI'', ''SEI UNO SFIGATO'' - ''STAI ZITTO, NON ROMPERE LE PALLE'', ''HAI INIZIATO TU CON LE SCENATE'', ''CANTI DA DIO'', ''VATTI A FARE UN GIRO'', ''OH, OGGI FACCIO UN GIRO BELLISSIMO''. POI ENTRANO IN SCENA E MORGAN CAMBIA IL TESTO ALLA CANZONE. IL RESTO È STORIA SANREMESE

Cos'è successo venerdì 7 febbraio tra Bugo e Morgan nel dietro le quinte del Festival di Sanremo, prima che il litigio divampasse con l'uscita di scena di Bugo dal palco? Lo hanno raccontato le immagini del DietroFestival, lo spazio trasmesso il 9 febbraio su Rai1 per raccontare il backstage della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Ecco lo scambio di battute (forse edulcorato) tra Bugo e Morgan nel backstage prima di salire sul palco del teatro Ariston.

Morgan: "Il complotto di stasera qual è? Che avete studiato di bello? Siccome fanno i complotti. Ieri sera abbiamo fatto delle prove e poi hanno fatto una cosa diversa".

Bugo: "Statti zitto oh, non puoi rompere le palle. Dai, basta".

Morgan: "Ieri sera sembravi Frank Sinatra oh. Bravissimo".

Bugo: "Stai zitto".

Morgan: "Hai cantato da Dio, l'hanno detto ovunque".

Bugo: "Vai a fare un giro".

Morgan: "Oggi faccio un giro bellissimo, sai che giro faccio?".

Bugo: "Hai iniziato tu, non io, con le scenate".

Morgan: "Canti da Dio".

Bugo: "Stai tranquillo".

Morgan: "Cazzo, fai cagare".

AMADEUS INSEGUE MORGAN DOPO LO SCAZZO CON BUGO SUL PALCO DI SANREMO

Bugo: "Ma perché...".

Questo conferma a pieno titolo quanto dichiarato da Bugo in conferenza stampa. Ecco cosa aveva dichiarato il cantautore:

"Ci siamo incontrati sulla rampa per salire sul palco del teatro. Morgan ha cominciato a far battute su un ragazzo della Mescal. Lo attaccava. Io volevo uscire sorridente sul palco. Quando ho visto Morgan che prendeva in giro un ragazzo della nostra squadra gli ho chiesto di smetterla. Volevo smorzare i toni. Da artista, che già si è preso sulle spalle questa cosa enorme, volevo sorridere sul palco. Volevo che la gente dicesse 'che figata Bugo e Morgan'. Prima di salire gli dico 'andiamo a divertirci'. In quel momento Morgan ha iniziato a insultarmi con parole che vanno dal 'figlio di', a 'che cazzo vuoi', 'sei uno sfigato'. Ha attaccato anche mia moglie. C'erano anche delle persone della Rai lì presenti. Non dico cose false. Non ho mai replicato a Morgan, non è nel mio stile".