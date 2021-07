18 lug 2021 14:22

VIDEO! STING, ENGLISHMAN IN COSTIERA – DOPO AVER APERTO UNA PIZZERIA IN TOSCANA, IL CANTANTE "SVACCANZA" IN CAMPANIA. SULL’ISOLOTTO LI GALLI, OSPITE DI GIOVANNI RUSSO, STING SI E’ ESIBITO IN UNA VERSIONE UNPLUGGED DI “ENGLISHMAN IN NEW YORK” CON I MANDOLINI… - VIDEO