CHIAMATA PRO-VAX DI UN ASCOLTATORE A LA ZANZARA

Cioè, io me so fatto da poco la terza dose, con Pfizer. Allora la gente, cioè qualche coglione che me dice: Ah, ti sei fatto inoculare, ma tu non sai quello che te mettono dentro e tutte ste stronzate qua.

Ma io voglio di’ na cosa: ma apparte il fatto che quando ho fatto il militare, il giorno della visita medica c’hanno messo tutti in fila, c’erano tre soldati con tre siringoni, voglio di’: non è che se semo fatte tante domande.

Quello, ma poi un’altra cosa: me so’ pippato pure Cristo in croce, co la roba che è venuta in Italia dentro al culo de un peruviano per 72 ore e i problemi non me li so fatti.

Me so magnato i peggio panini dallo zozzone e magari me so andato a famme fa i bocchini a pelle da qualche negra sulla Palmiro Togliatti, e mo’ me vado a fa… ma che cazzo sto a di’ ma andatevene a fanculo tutti quanti, m’avete rotto i coglioni.

