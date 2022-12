Estratto dell'articolo di Giuliano Foschini per “la Repubblica”

Tra le imperdibili celebrazioni previste per il 2023 segnatene già una: Vacanze di Natale, il film manifesto, compie quarant' anni. «E ci arriva come fosse un ragazzino.

Qualche giorno fa mi sono divertito a contare i messaggi che negli ultimi mesi ho ricevuto sul film: tra cellullare e Instagram, 15 mila almeno. È il nostro film più riuscito.

È la foto di un'epoca buffa, sentimentale, caustica. Uno stracult».

Quando l'avete scritto?

«Girando per Roma. In autobus, allo stadio, in discoteca. Osservando la gente. Come fai a raccontare se stai chiuso sempre nella stessa stanza, con le stesse persone? Senza buttarla in caciara: lo abbiamo scritto facendo quello che un grande partito di sinistra dovrebbe fare oggi. E lo abbiamo fatto senza paura, nonostante ci fossero degli azzardi».

Non starà esagerando?

«Il film sdogana la bisessualità, con il personaggio di Christian. E 40 anni fa non era scontato. De Sica fa quel discorso, mentre è a letto col maestro di sci, che uccide in dieci secondo una generazione di romani arricchiti».

«Papà, tu facevi il capomastro e ora ci hai soldi. Mi hai mandato a studiare in America? E allora vado a letto con Zartolin, 'nse po'?».

«Era il tempo dei borghesi ricchi romani che mandavano i figli all'estero e poi non sapevano gestirli. Ne abbiamo visti tanti».

Molti dei personaggi sono ispirati a vostri amici.

«Quello di Calà in qualche modo assomigliava a me. Ho sempre suonato il piano. In Vacanze di Natale - seguendo la lezione di Dino Risi - la musica ha un ruolo fondamentale.

La colonna sonora l'abbiamo scelta con cura. Io pezzo per pezzo quello che suonava Jerry, Carlo seguendo tutte le hit del momento».

È vero che il personaggio di Luca Covelli è ispirato al vostro amico Giovanni Malagò?

«Diciamo che ci sono molte cose che lo ricordano. Giovanni è sempre stato un ragazzo sveglio, intelligente. Però anche molto buffo».

«Qualunque sport faccio, sono sempre il numero uno».

«Tra i meriti che Vacanze di Natale ha avuto c'è stato quello di rilanciare Cortina. Mi fa sorridere che oggi Giovanni stia lavorando per le Olimpiadi proprio a Cortina. Ma oltre ai personaggi c'erano anche tanti caratteristi straordinari come Riccardo Garrone, Guido Nicheli, Mario Brega o la bellissima Karina Huff, che ogni volta che vedo il film mi fa tanta tenerezza. È stato un grande film corale in un momento molto difficile per il cinema italiano in tema di interpreti: tutti i migliori-Verdone, Nuti, Troisi - si erano messi a fare i registi. E allora ne abbiamo inventati di nuovi».

"Vacanze di Natale" è un film su Roma e sui romani.

«Su Roma, penso abbia detto già tutto Flaiano. È una città complicata dove si mischia cialtroneria, magia, superficialità. È una città che sa assolvere, distribuendo i piaceri della vita a man bassa. Questo le permette di sopravvivere a tutto. Anche a sé stessa».

Ultima cosa: una battuta che resterà oltre i 40 anni.

«Qualche anno fa mi hanno chiamato degli amici. Li aveva cercati Toninho Cerezo dal Brasile. Era disperato: a ogni fine anno lo chiamano in decine da Roma per sapere che programmi ha per il 31. E se va a letto presto, visto che è un professionista».

(C'è una cosa che Enrico Vanzina ha detto a un certo punto di questa intervista: "Mi chiedono spesso di rifare Vacanze di Natale. L'unico che può, è Aurelio De Laurentiis. Con me. Sono passati 40 anni, se lui lo volesse rifare, vediamo che succede").

