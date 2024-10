VIDEO SUPER TRASH: LA TREMENDA ESIBIZIONE DI VALERIA MARINI E CARMEN DI PIETRO A “TALE E QUALE SHOW”. LE DUE SHOWGIRL NEI PANNI DI PAOLA E CHIARA HANNO DEVASTATO “VAMOS A BAILAR” PERFORANDO I TIMPANI DEI TELESPETTATORI – LA DI PIETRO HA COMINCIATO A SBRAITARE ANDANDO SUBITO FUORI TEMPO, MENTRE LA VALERIONA NAZIONALE CHIEDEVA AIUTO E SI TAPPAVA LE ORECCHIE – IL COMMENTO DI PUPO: “LETAME ARTISTICO DAL QUALE NASCE IL FIORE DELL'INTRATTENIMENTO” – MALGIOGLIO: “SE NON MI VIENE UN INFARTO ORA NON MI VERRÀ PIÙ”

Roberto Mallò per www.davidemaggio.it

‘Disastro stellare’ nel corso della terza puntata di Tale e Quale Show. Dopo l’’agghiacciante’ performance della scorsa settimana al fianco di Roberto Ciufoli, nei panni di Tony Effe e Gaia, Carmen Di Pietro ha dato nuovamente il ‘meglio’ di sé, rendendosi protagonista di un’esibizione degna de I Nuovi Mostri.

Stavolta a cercare di aiutarla ci ha pensato Valeria Marini, che ha scelto di accompagnarla sulle note di Vamos a Bailar di Paola e Chiara. Il risultato è stato però totalmente disastroso.

Se la bionda Valeria ha indossato una parrucca mora per calarsi nei panni di Paola, Carmen è salita sul palco con una folta chioma platino per impersonare Chiara. Fuori tempo e stonata fin dal primo secondo, Di Pietro ha cominciato a sbraitare, costringendo più volte la Marini a tapparsi le orecchie e a chiedere ‘aiuto’ ai presenti (non che poi la Marini fosse chissà quanto brava). Un’esibizione, dal sapore cringe, che ha divertito il pubblico e ‘spaventato’ il giurato Cristiano Malgioglio:

Dopo aver ascoltato ho bisogno di una tecnica di rilassamento. (…) E‘ stato un incubo incredibile. Se non mi viene un infarto adesso non mi verrà mai più. Faccio le corna. Una cosa così mai ascoltata. (…) Ho trovato un disastro, un terremoto.

Parole che hanno dato modo a Carmen di ‘accusare’ Valeria di averla fatta andare “fuori tempo“, con Cristiano che ha prontamente chiesto alla concorrente “ma che coraggio hai” per la strampalata affermazione. Momento esilarante che ha fatto da apripista ai commenti degli altri giudici: da un lato l’ospite Enrico Brignano ha chiesto ironicamente chi tra le due fosse Paolantoni e chi invece Cirilli. Dall’altro Alessia Marcuzzi ha ironizzato asserendo di avere finalmente compreso poiché Paola e Chiara si fossero divise. A mettere la ‘ciliegina sulla torta’ ci ha pensato l’altro ospite Pupo:

Per me questa è l’essenza della televisione. (…) Non sto facendo ironia. Senza questo tipo di performance il programma perderebbe una parte del suo senso. (…) Come diceva il grande poeta, in Via del Campo, una canzone famosa di De Andrè, ‘dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori’. Questo è letame artistico dal quale nasce il fiore dell’intrattenimento. (…) Questa è un’altra gara. Io dalla prossima volta aumenterei le performance così e farei Tale e Quale Shock.

Tra una risata e l’altra, Malgioglio ha dunque proposto di avere, il prossimo anno, Valeria e Carmen come ‘ripetenti’, mentre Giorgio Panariello si è chiesto se la loro performance, tra vent’anni, finirà tra i nastri di Techetechetè. Nel dubbio, forse, sarebbe stato meglio ‘scappar’ piuttosto che ‘bailar’.

