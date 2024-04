10 apr 2024 17:33

VIGILI, VIGILI SIAMO NOI! VASCO ROSSI RESTA BLOCCATO IN UN INGORGO SUI COLLI BOLOGNESI E SI METTE A DIRIGERE IL TRAFFICO COME FOSSE UN PIZZARDONE – MENTRE I FAN LO RICONOSCEVANO E IRONIZZAVANO COI TITOLI DELLE SUE CANZONI (“EH GIA’ NOI SIAMO ANCORA QUA”) IL “BLASCO” HA DATO PURE QUALCHE INDICAZIONE PER FAR DEFLUIRE LE MACCHINE - IN UN VIDEO UN RAGAZZO DIETRO DI LUI SCHERZA: “VASCO! NON MI TAMPONARE!” – VIDEO