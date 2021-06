18 giu 2021 17:47

I VIROLOGI IN TV HANNO ROTTO LE PALLE PERSINO ALLE MOGLI - LA COMPAGNA DI FABRIZIO PREGLIASCO, CAROLINA PELLEGRINI, A "UN GIORNO DA PECORA": "SONO TOTALMENTE CONTRARIA AL FATTO CHE VADA IN TELEVISIONE E IN CERTI PROGRAMMI, GLI DICO CHE È UN PIRLA. LUI SI SVEGLIA ALLE 5, UNA VOLTA SI È ADDORMENTATO A CENA. IL SOPRANNOME CHE GLI DO NELLA COPPIA? GATTO, PERCHÉ QUANDO DORME…" - VIDEO