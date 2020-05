IL VIRUS HA FATTO FUORI PURE “LETTERA43” – IL DIRETTORE PAOLO MADRON CONFERMA: “VENERDÌ IL SITO SOSPENDE LA PUBBLICAZIONE, IO HO LASCIATO LA DIREZIONE. RINGRAZIO L’EDITORE CHE MI HA DATO 10 ANNI DI ASSOLUTA LIBERTÀ” – CHE SUCCEDE ORA? ARPE DA TEMPO NON RITENEVA PIÙ SOSTENIBILE L’INIZIATIVA. ARRIVERÀ UN ACQUIRENTE A SALVARE I 13 GIORNALISTI E IL MARCHIO? PARE CHE UN POTENZIALE COMPRATORE POSSA ESSERE STEFANO PARISI…

Venerdì @Lettera43 sospende le pubblicazioni. Io ho lasciato la direzione. Ringrazio l'editore che mi ha dato 10 anni di assoluta libertà. E la redazione che ci ha messo grande impegno. Le storie iniziano, finiscono, talvolta si riprendono. Si vedrà. — paolomadron (@paolomadron) May 12, 2020 Grazie a tutti. Agli amici e colleghi per le belle parole e l'affetto. Ai "nemici", e ne avevamo molti, che hanno reso a @Lettera43 l'onore delle armi. Mi sa che, nello stesso posto o altrove, ci rivedremo presto. — paolomadron (@paolomadron) May 12, 2020 Dicono da mesi che un potenziale acquirente possa essere Stefano Parisi #lettera43 — andrea montanari (@IlMontanari) May 12, 2020

Da qualche tempo girava come ipotesi, ora però si è concretizzata con la decisione del Cda di News 3.0 di sospendere dopo dieci anni, dal 15 maggio, la pubblicazione di Lettera43,il quotidiano online fondato e diretto da Paolo Madron. Motivo: Matteo Arpe, il finanziere che attraverso Sator controlla l’editrice non ritiene più sostenibile l’iniziativa, anche alla luce della situazione determinata dal Covid 19, dal punto di vista economico, oltre che per le ricadute di conflitto di interessi sulle altre sue attività.

Con la chiusura di Lettera43 finisce anche la direzione di Madron che tanto ha investito sul giornale on line sia in termini di soldi, avendo sottoscritto una quota del capitale sociale alla fondazione dell’impresa editoriale, sia in energie professionali, impegnatosi oltre che come direttore e giornalista, anche come presidente e amministratore delegato di News 3.0.

Rimangono a disposizione almeno per ora i 13 giornalisti della redazione del sito.

Cosa accadrà della testata che sicuramente e’ un brand riconoscibile nel mondo dell’informazione su internet – a febbraio aveva 77.000 utenti unici al giorno, piazzandosi al 72esimo posto della classifica Audiweb – ancora non si sa. Si tratta infatti di trovare un acquirente interessato a diventarne l’editore. A Madron sicuramente le conoscenze non mancano, così come amici influenti.

Non ci saranno invece cambiamenti nella partecipazione di News 3.0 in Studio Editoriale – editrice di Rivista Studio, Undici e VO+ –che attraverso MoSt sole un business interessante producendo contenuti per alcuni importanti brand.

