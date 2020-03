IL VIRUS HA ROTTO IL CAZZO - LO SPECIALE DI RA1 SULL’EPIDEMIA, “L’ITALIA UNITA CE LA FARÀ”, CONDOTTO DA BRUNO VESPA, PORTA A CASA IL 14,1% DI SHARE E VIENE BATTUTO DALLA SECONDA PUNTATA DI “AMICI” DI MARIA DE FILIPPI SU CANALE5 (19,9%) - SU TV8 LA FINALE DI ITALIA’S GOT TALENT 2020 HA RACCOLTO 1.546.000 SPETTATORI CON IL 6.8% E SUPERA RAI2, ITALIA1 E LA7…

Nella serata di ieri, venerdì 6 marzo 2020, su Rai1 – dalle 21.34 alle 0.01 – Speciale Porta a Porta – L’Italia Unita Ce la Farà ha conquistato 3.301.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.40 all’1.24 – la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 19 ha raccolto davanti al video 3.677.000 spettatori pari al 19.9% di share (Buonanotte di 12 minuti: 894.000 – 16.3%). Su Rai2 in prima visione The Good Doctor ha interessato 1.712.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Italia 1 Big Game – Caccia al Presidente ha intrattenuto 1.499.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Suffragette ha raccolto davanti al video 607.000 spettatori pari ad uno share del 2.3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.388.000 spettatori con il 6.8% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.112.000 spettatori con uno share del 5.3%. Su Tv8 – dalle 21.31 alle 0.15 – la finale di Italia’s Got Talent 2020 ha raccolto 1.546.000 spettatori con il 6.8% (qui gli ascolti della finale dello scorso anno). Su Sky Uno la finale di Italia’s Got Talent ha raccolto 417.000 spettatori e l’1.8%. Sul Nove Fratelli di Crozza segna 1.291.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai4 Fury raccoglie 428.000 spettatori e l’1.7%. Su Real Time Cake Star raccoglie 432.000 spettatori pari all’1.6%. Su Sky Atlantic/+1, Sky Cinema 1, on demand e Primissime l’ultimo appuntamento con Zero, Zero, Zero ha raccolto 309.000 spettatori cumulati (passaggi di seconda serata inclusi).

Ascolti TV Access Prime Time

In attesa di Got Talent, e con Cristina d’Avena, Guess My Age segna il 3%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.717.000 spettatori con il 20.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.211.000 spettatori con uno share del 18.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.304.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 CSI ha registrato 959.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie 1.420.000 spettatori con il 5.4% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.772.000 spettatori pari al 6.5%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.454.000 individui all’ascolto (5.4%), nella prima parte, e 1535.000 spettatori (5.6%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.964.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 829.000 spettatori con il 3%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 370.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

Blob al 4.8%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.794.000 spettatori (20.9%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.545.000 spettatori (25.3%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.907.000 spettatori (16.6%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.381.000 spettatori (20.3%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 779.000 spettatori (3.8%), nel primo episodio, e 1.167.000 spettatori (4.7%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 593.000 spettatori (3.1%). Ieneyeh ha totalizzato 541.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Blob segna 1.215.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 699.000 individui all’ascolto (3.9%), nella prima parte, e 917.000 spettatori (3.8%), nella seconda parte. Su La7 Body of Proof ha appassionato 200.000 spettatori (share dell’1.2%), nel primo episodio, e 215.000 spettatori (share dell’1%), nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 535.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Sono le Venti ha interessato 229.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Mattina

Mattino Cinque meglio nella prima parte.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.086.000 telespettatori con il 17.7%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.193.000 spettatori (16.6%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.111.000 spettatori (14.9%), nella prima parte, e 1.019.000 spettatori (14.2%) nella seconda parte. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 171.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia 1 – dalle 9.34 alle 12.19 – la maratona di tre episodi di Chicago PD ottiene un ascolto di 284.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su Rai3 Agorà convince 658.000 spettatori pari all’8.8% di share (presentazione: 558.000 – 8%). A seguire Mi Manda Rai3 segna 527.000 spettatori con il 7.3%. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di 129.000 spettatori (1.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 313.000 spettatori con il 4.8%. A seguire Coffee Break ha informato 288.000 spettatori pari al 4%.

Daytime Mezzogiorno

Il 7.3% per Tutta Salute.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.164.000 spettatori (14%). La Prova del Cuoco ha raccolto 1.588.000 spettatori con l’11.3% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.661.000 telespettatori con il 15.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 478.000 spettatori con il 5.4%, nella prima parte, e 1.167.000 spettatori con l’8.7% nella seconda parte. Su Italia 1 Grande Fratello Vip ha ottenuto 885.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 620.000 spettatori con il 7.3%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.231.000 spettatori (10.3%). Quante Storie ha raccolto 838.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 142.000 spettatori con l’1.6%, nella prima parte, e 225.000 spettatori (1.5%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 667.000 (3.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 529.000 spettatori con share del 6.3% nella prima parte, e 705.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

La Vita in Diretta sorpassa Pomeriggio Cinque.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.903.000 spettatori pari al 12% della platea. Il Paradiso delle Signore ha convinto 1.965.000 spettatori con il 14.7%. La Vita in Diretta ha raccolto 2.225.000 spettatori con il 15.8% (presentazione: 1.657.000 – 13.1%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.734.000 spettatori con il 15.4%. Una Vita ha convinto 2.586.000 spettatori con il 15.4% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 3.039.000 spettatori con il 20.3% (finale: 2.543.000 – 18.9%). Grande Fratello Vip ha ottenuto 2.231.000 spettatori con il 17.4%. Amici di Maria De Filippi – Verso il Serale ha raccolto 2.218.000 spettatori con il 17.5%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.295.000 spettatori pari al 18.1% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.903.000 spettatori (14.3%), nella prima parte, 2.186.000 spettatori (14.6%), nella seconda parte, e 2.108.000 spettatori (13.1%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 833.000 spettatori con il 5.6%. Squadra Speciale Cobra 11 ottiene 592.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 Sport Mediaset ha ottenuto 1.020.000 spettatori con il 5.7%. L’appuntamento con I Simpson ha raccolto 915.000 spettatori (5.4%), nel primo episodio, 961.000 spettatori (5.9%), nel secondo episodio, e 870.000 spettatori (5.6%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna 615.000 spettatori (4.3%). Blue Crush 2 ha appassionato 326.000 spettatori con il 2.5%. Grande Fratello Vip ha raccolto 284.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.169.000 spettatori con il 18.3%. Last Cop – L’Ultimo Sbirro ha raccolto 613.000 spettatori (4.4%). Aspettando Geo… segna 1.004.000 spettatori con il 7.9%. Geo ha registrato 1.518.000 spettatori con il 10.6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.146.000 spettatori con il 7.1%. Su La7 Tagadà ha interessato 548.000 spettatori (share del 3.9%) mentre Tagadoc ha ottenuto 294.000 spettatori con il 2.2%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 244.000 spettatori con l’1.7%.

Seconda Serata

Su Rai1 Tv7 è stato seguito da 809.000 spettatori con il 7.7% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 The Resident segna 721.000 spettatori con il 3.5%. A seguire Petrolio Files segna 304.000 spettatori e il 3.1%. Su Rai 3 Illuminate segna 286.000 spettatori con l’1.5%. Su Italia1 Insospettabili Sospetti è visto da 723.000 spettatori (4.7%). Su Rete 4 Donnavventura è stato scelto da 363.000 spettatori con il 5.5% di share. Sul Nove Accordi & Disaccordi segna 519.000 spettatori e il 2.5%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.3739.000 (20.9%)

Ore 20.00 6.354.000 (25.2%)

TG2

Ore 13.00 2.733.000 (16.3%)

Ore 20.30 1.877.000 (7%)

TG3

Ore 14.25 2.252.000 (13.6%)

Ore 19.00 2.534.000 (12.6%)

TG5

Ore 13.00 3.526.000 (20.8%)

Ore 20.00 5.218.000 (20.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.680.000 (11.7%)

Ore 18.30 945.000 (5.8%)

TG4

Ore 12.00 435.000 (3.7%)

Ore 18.55 782.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 741.000 (4.2%)

Ore 20.00 1.409.000 (5.6%)