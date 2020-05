IL VIRUS HA SALVATO NETFLIX – PRIMA DELLA PANDEMIA CI SI CHIEDEVA COME AVREBBE FATTO IL COLOSSO DELLO STREAMING A SOPRAVVIVERE CON UNA CASSA NEGATIVA DI QUASI 1 MILIARDO DI DOLLARI E CON LA CONCORRENZA DI DISNEY – POI È ARRIVATO IL LOCKDOWN E LA PIATTAFORMA HA AUMENTATO GLI ABBONATI DI 15,8 MILIONI, CON RICAVI A 5,77 MILIARDI NEL PRIMO TRIMESTRE – L’ENNESIMO COLPACCIO: LA SERIE SULL'ULTIMO LIBRO DI ANITA RAJA (PARDON, ELENA FERRANTE) INSIEME A FANDANGO

Alessandra Menzani per “Libero quotidiano”

Elena Ferrante - La vita bugiarda degli adulti

Il colpaccio televisivo del momento si gioca sulle pagine di Elena Ferrante, la firma italiana più gettonata della letteratura e ambita dalla tv. Se la Rai si era aggiudicata i diritti della saga dell' Amica Geniale, con la fiction dalle uova d' oro diretta da Saverio Costanzo, adesso Netflix e la casa di produzione Fandango scippano a viale Mazzini il malloppo. Ieri l' annuncio: i due colossi realizzeranno una serie basata su La vita bugiarda degli adulti, l' ultimo romanzo della Ferrante, uscito per Edizioni E/O in Italia il 7 novembre scorso, che sarà pubblicato in 25 Paesi il prossimo primo settembre.

COLPACCIO

Un goal notevole. Il momento, per la tv on demand, è con il vento in poppa dopo anni di calma piatta e di bilanci deludenti. L' epidemia di Covid-19 e l' obbligo della gente a restare chiusa in casa per diverse settimane ha permesso il botto. La piattaforma streaming ha infatti chiuso il primo trimestre 2020 con gli abbonati saliti di 15,8 milioni, decisamente al di sopra delle previsioni del mercato che scommetteva su un aumento di 8,47 milioni. In crescita anche i ricavi, che si attestano a 5,77 miliardi di dollari (4,52 miliardi del 2019), e l' utile netto a 709,06 milioni.

Gran parte dei nuovi abbonati provengono dai mercati internazionali, con almeno 7 milioni di nuovi utenti nella regione dell' Europa e del Medio Oriente, 2,9 milioni in America Latina e 3,6 milioni in Asia. Negli Usa e in Canada, invece, dove la concorrenza è maggiore, Netflix ha registrato 2,3 milioni di nuovi iscritti paganti, a fronte dei 548.000 del quarto trimestre e degli 1,9 milioni del primo trimestre dello scorso anno. «Ci aspettiamo di registrare un rallentamento della crescita delle sottoscrizioni in scia alla revoca delle misure di contenimento», hanno fatto sapere.

Bene. Senza questa iniezione d' ossigeno ci si domandava come Netflix continuasse a investire e ad aggiudicarsi i prodotti di pregio (due mesi fa l' annuncio del ritorno sulle scene di Sophia Loren in un' opera diretta dal figlio), quando i ricavi non sono stati sempre soddisfacenti. Alcune settimane fa si leggeva su Italia Oggi: «Nel 2015 Netflix ha chiuso con una cassa negativa per 920 milioni di dollari; nel 2016 la differenza tra entrate ed uscite aveva raggiunto un saldo negativo per 1,66 miliardi di dollari; e poi cassa in rosso per due miliardi nel 2017; per 3 miliardi nel 2018, e per 3,3 miliardi di dollari nel 2019». E adesso arriva il nuovo gioiello della Ferrante, la scrittrice più desiderata da ogni tv. Il suo fresco libro è un ritratto del passaggio di Giovanna, la protagonista, dall' infanzia alladolescenza negli anni Novanta.

La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell' infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s' è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo.

Elena Ferrante, pseudonimo dietro cui si cela secondo il Sole 24 ore Anita Raja, moglie dello scrittore Domenico Starnone, è stata inserita dal Time tra le 100 personalità più influenti e i suoi romanzi sono stati tradotti in 45 lingue.

i numeri della saga La saga de L' amica geniale ha venduto più di 15 milioni di copie e ha ispirato una serie di grande successo Rai, tra i cui produttori figura la stessa Fandango, mentre da altri romanzi sono stati tratti dei film (L' amore molesto, I giorni dell' abbandono). «Siamo incredibilmente onorati di poter sviluppare una serie basata su La vita bugiarda degli adulti», dichiara Felipe Tewes, boss di Netflix, felice di continuare la collaborazione con Fandango.

