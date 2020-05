IL TRAILER DI “SEX AND LOVE IN THE TIME OF QUARANTINE”

https://bit.ly/3b40bmj

SEX AND LOVE IN THE TIME OF QUARANTINE FILM COMPLETO

https://bit.ly/2W7iUtd

Barbara Costa per Dagospia

sex & love in the time of quarantine 4

Se fai porno e senza porno non sai stare, e però non sei un attore, e tette e sesso e c*lo ben tornito da mostrare non ce l’hai, che fai? Porni lo stesso, e nel rispetto di ogni norma igienica e di distacco. Come ha fatto Erica Lust, regista porno-femminista, che si è rotta le p*lle di stare con le mani in mano, e in piena quarantena ha girato un porno. Hai letto bene, g-i-r-a-to, e con pornostar di fama, sporche e sconce e super arrapate.

erika lust 2

Quella furbona di Erica Lust, da casa sua, a Barcellona, non ha fatto altro che chiamare questi attori, stimolarli a girare a casa loro scene di sesso che riproducessero le loro fantasie più crude, ma pure come lo fanno da soli, in bagno, sotto la doccia, o a letto col loro partner. Questi 6 attori (tra cui le superstar Casey Calvert e King Noire) da 4 città diverse (Miami, New York, Los Angeles, Barcellona) hanno pornato e mandato tutto il materiale girato alla Lust, che lo ha montato, titolato "Sex and Love in the Time of Quarantine", e se ti piace te lo guardi gratis su "XConfession.com".

larry flynt sex shop sex and love in the time of quarantine by erica lust 28

Erica Lust non è la sola, anche Davey Wavey si è rotto le scatole di non pornare, e se tu non sai chi costui sia, ti dico che è il fondatore di "Himeros.tv", che trasmette porno-gay. Wavey dice che per lui si può girare, e da una finestra, riprendendo col loro consenso una coppia gay vera, tale nella vita: coppia gay che ci deve dar sotto in un appartamento posto di fronte a quello in cui sarà la troupe, coppia gay che deve pornare in amatorial, in chiave voyeuristica, nelle stanze che vuole, basta che la vista dei loro accoppiamenti dalla casa di fronte risulti nitida. Il casting è in corso.

sex and love in the time of quarantine by erica lust 16

davey wavey himeros tv (1)

In Inghilterra, il capo di "Ricky.com", rivenditore di sex-toys, ha letto Forbes, scoprendo che in quarantena la vendita di sex-toys segna un +75 per cento negli Stati Uniti, addirittura +135 in Canada, e altri boom di giocattolini hot si rilevano in Australia, Regno Unito, Danimarca. Boom che non accenna a scendere: a "Ricky.com" si fregano le mani e mettono sul piatto 100 sterline a chiunque voglia provare a diventare loro testimonial.

la hacienda madame bella 1

sex & love in the time of quarantine 5

Sicuro, tu ottieni gratis alcuni dei loro prodotti, ti metti in webcam a casa tua, con ano/vagina aperti, in primo piano, e per 100 sterline fai sapere al mondo quanto godi, quanto urli cambiando l’intensità di quel vibratore inserito nel tuo buchetto più erogeno, e quante volte vieni ma per davvero, non per finta, e dicci pure quanto quel prodotto è affidabile, e se il libretto delle istruzioni posto in allegato è chiaro oppure no.

madame bella

king noire 1

C’è chi, col porno fermo, fermo non ci sta, guarda al futuro, agli affari che verranno: Larry Flynt ha chiuso al pubblico i suoi sex-shop ma vende da asporto: da casa, via web, si ordina quel che serve, lubrificanti, lingerie, vibratori, manette.

Si paga online, si prende la macchina, e si ritira il pacco fuori dal negozio. Pensi che tali ordini siano pochi? Sbagli, è chiaro che, in quarantena, è difficile far fesso il partner, e chi vuole ad esempio masturbarsi trastullandosi di nascosto con un anello fallico, infilato nel pene e che vibra, non può certo farselo recapitare a casa! Larry Flynt è e rimane il numero uno e, virus o non virus, ha detto che entro l’estate aprirà un altro sex-shop, il 34esimo, a Boise, Idaho.

hacienda ranch di madame bella

larry flint 21

Le m*gnotte del Nevada esultano: sono lavoratrici come tutti gli altri, l’ha detto la legge, come ha pure stabilito che a loro spetta aiuto economico federale.

casey calvert 9

E al "Bella’s", bordello tra i più visitati, sono arrivati 70 mila dollari federali. Madame Bella è pronta a riaprire, e il governatore è d’accordo con lei. Ci credo! In Nevada il sesso nei bordelli è legale, serve sui 400 mila clienti l’anno, per un giro di affari pari a 25 milioni di dollari (altre stime dicono 50!). Si riapre ma in ottemperanza alle nuove diposizioni: le cortigiane di Bella non saranno più 14, ma 8, saranno testate, e ai test obbligatori precedenti saranno aggiunti i test Covid-19.

sex and love in the time of quarantine by erica lust 27

I clienti devono farsi misurare la temperatura prima di entrare, devono fare la doccia e indossare accappatoi sterilizzati prima di "usufruire" (la doccia dovevano farla anche prima) e, all’interno, – tranne mentre "sono serviti" – devono indossare le mascherine. Madame Bella è in ambasce: meno ragazze significa più protezione e sicurezza in salute ma meno introiti, e poi, che fare, accettare o no i clienti over 70, i più esposti ai guai letali del coronavirus?

sex & love in the time of quarantine 1 jet setting jasmine 2 king noire 2 sex and love in the time of quarantine by erica lust 24 jet setting jasmine

sul set con erika lust

la hacienda madame bella jet setting jasmine 1