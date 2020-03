11 mar 2020 17:03

IL VIRUS IN TV - UNA TRUCCATRICE CHE LAVORA ALLA RAI DI VIA MECENATE A MILANO È RISULTATA POSITIVA AL CORONAVIRUS. LE REGISTRAZIONI DI ''DETTO FATTO'' SONO STATE INTERROTTE E ALLO STAFF È STATO IMPEDITO DI USCIRE DAL CENTRO DI PRODUZIONE CHE MOLTO PROBABILMENTE VERRÀ CHIUSO PER 14 GIORNI - LA GUACCERO AVEVA AVUTO LA GASTROENTERITE E SUI SITI SI ERA PARLATO DI UN CONTAGIO ANCHE PER LEI