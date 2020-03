POSTA! MA VALERIA MARINI HA FATTO IL TAMPONE E PER I MEDICI DI BASE NON CI SONO? - CIOÈ DEI MEDICI CHE SANNO DELL'EPIDEMIA IN CORSO, COME GIUSTIFICAZIONE PER BRINDARE IN UNA STANZETTA DICONO ''IL GOVERNO IL DECRETO L'HA FATTO IL GIORNO DOPO?'' - IL SEGRETO DEI POCHI CONTAGI IN MONZA-BRIANZA? ALTRO CHE GRETA THUNBERG, VUOI VEDERE CHE È L'USO SFRENATO DELL'AUTO? IO NON CONOSCO IL MIO VICINO DI CASA, CONOSCO LA SUA TARGA