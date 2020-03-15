IL VIRUS VISTO DA ROMA - CONSOLAZIONI DA QUARANTENA: DUE CARTONI DI ZEROCALCARE, UNO SUI PRELIEVI DI SANGUE E L'ALTRO SUL FARE LA SPESA IN TEMPI DI ISOLAMENTO E UN VIDEO CAZZEGGIO DI ANDREA RIVERA, VERSIONE FARMACEUTICA-VIRALE- -
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POSTA! MA VALERIA MARINI HA FATTO IL TAMPONE E PER I MEDICI DI BASE NON CI SONO? - CIOÈ DEI MEDICI CHE SANNO DELL'EPIDEMIA IN CORSO, COME GIUSTIFICAZIONE PER BRINDARE IN UNA STANZETTA DICONO ''IL GOVERNO IL DECRETO L'HA FATTO IL GIORNO DOPO?'' - IL SEGRETO DEI POCHI CONTAGI IN MONZA-BRIANZA? ALTRO CHE GRETA THUNBERG, VUOI VEDERE CHE È L'USO SFRENATO DELL'AUTO? IO NON CONOSCO IL MIO VICINO DI CASA, CONOSCO LA SUA TARGA
“ABITUATEVI A PERDERE I VOSTRI CARI” - PHILIPPE DAVERIO A DAGOSPIA – “MR. JOHNSON, MI ASCOLTI BENE. NOI SIAMO NANI, FORSE, MA SEDUTI SULLE SPALLE DI QUEI GIGANTI CHE LA GRANDE BELLEZZA DELL’ITALIA L’HANNO MESSA A DISPOSIZIONE DEL MONDO. LEI, MR. JOHNSON, SI È LAUREATO AD OXFORD CON UNA TESI IN STORIA ANTICA, APPASSIONATO DELLA CULTURA DI ROMA. NON CAPENDO E NON IMPARANDO NULLA, TUTTAVIA”
AL MERCATO DEI VACCINI - TRUMP STAREBBE CERCANDO DI ASSICURARSI IN ESCLUSIVA PER GLI USA UN POTENZIALE VACCINO CONTRO IL CORONAVIRUS CUI STANNO LAVORANDO RICERCATORI TEDESCHI DELLA CUREVAC, AZIENDA DI TUBINGA. OGGI IL CASO VIENE SOLLEVATO DALLA ''WELT'', CHE ESORTA LA MERKEL A USARE SOLDI PUBBLICI PER GARANTIRE CHE IL CONTROLLO RESTI TEDESCO
UN PELLEGRINAGGIO SOLITARIO E CITTADINO PER CHIEDERE LA LIBERAZIONE DI ROMA DELL'ITALIA E DEL MONDO INTERO DAL CORONAVIRUS. DOMENICA POMERIGGIO, POCO DOPO LE 16, PAPA FRANCESCO HA LASCIATO IL VATICANO IN FORMA PRIVATA E SI È RECATO IN VISITA ALLA BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE, PER RIVOLGERE UNA PREGHIERA ALLA VERGINE
TUTTI IN FILA PER GLI AIUTI DEL GOVERNO - ANCHE IL CALCIO CHIEDE SOLDI: LA SERIE A STIMA DANNI FINO A 430 MILIONI, MENTRE I GIOCATORI SI RIBELLANO AI CLUB: ''BASTA ALLENAMENTI, ANCHE NOI DOBBIAMO RIMANERE IN ISOLAMENTO'' - MARTEDÌ LA UEFA ANNUNCERÀ LO SLITTAMENTO DELL' EUROPEO, A QUEL PUNTO LA SPERANZA SARÀ DI RICOMINCIARE IL CAMPIONATO NEL WEEKEND DEL 2 E 3 MAGGIO, IN MODO DA CONCLUDERLO A FINE GIUGNO
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
CHI HA PARLATO DI ''FESTINI''? - LE PRECISAZIONI SUL CASO DEI MEDICI CONTAGIATI AL POLICLINICO DI ROMA PER AVER BRINDATO ALLA SPECIALIZZAZIONE DI UNA COLLEGA: ''IL 3 MARZO NON C'ERA ALCUNA LIMITAZIONE ALLE RIUNIONI DEL PERSONALE SANITARIO, IL DPCM È DEL GIORNO DOPO. IL PRIMARIO NON HA PARTECIPATO, E IL NESSO DI CAUSALITÀ TRA LA RIUNIONE STESSA E LA DIFFUSIONE DELL’INFEZIONE, ANCHE ALLA LUCE DELLA CONCOMITANZA DELLE DATE DI POSITIVITÀ AI TEST''