E VISSERO TUTTI INFELICI E VINCENTI (ALMENO SU NETFLIX) – LA SERIE “THE CROWN” FA INCETTA DI PREMI AL "GOLDEN GLOBE" SULLE SVENTURE DELLA FAMIGLIA REALE: I WINDSOR FINGONO INDIFFERENZA, MENTRE HARRY E MEGHAN, CHE HANNO FIRMATO UN CONTRATTO MILIONARIO CON LA PIATTAFORMA, SI SPERTICANO IN LODI – IN PARTICOLARE IL PRINCIPE FUGGITIVO, CHE È SEMPRE OSSESSIONATO DALLA PRIVACY, GODE NEL VEDERE LA SUA FAMIGLIA D’ORIGINE FATTA A PEZZI. COSA SUCCEDERÀ QUANDO CAPITERÀ AI SUSSEX? - VIDEO

Adriana Marmiroli per “la Stampa”

La famiglia reale inglese è una fonte di intrattenimento planetario, che se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Mentre Harry e Meghan annunciano dichiarazioni domenica in tv da Ophrah Winfrey, fa incetta di premi The Crown: ultimi in ordine di tempo i Golden Globes dove è stata premiata come miglior serie drammatica, insieme a tre suoi attori. E raggiunge audience da record sotto il cielo di Londra, ma anche presso pubblici molto più repubblicani. E mentre i Windsor fingono indifferenza, Meghan e il suo sposo reale la apprezzano.

Come ha raccontato lo stesso Harry in tv nello show di James Corden, suo grande amico: «La serie si incentra chiaramente su fatti reali e su alcune storie di cui sono a conoscenza. Ma c'è un'ovvia differenza tra la fiction e ciò che la mia famiglia ha vissuto, me compreso, nella vita reale. Scoprire come i fatti siano stati interpretati all'esterno è stato interessante. La serie ti permette di comprendere a quanta pressione lo stile di vita che io e Meghan avremmo potuto vivere, sia sottoposto» La quarta stagione come si sa (è su Netflix, da novembre 2020) ruota intorno alla triste storia amorosa tra Diana e Carlo d'Inghilterra.

Addirittura, secondo le dichiarazioni dei due transfughi oltreoceano, la Royal Family vi sarebbe descritta in modo più benevolo che nella realtà. I protagonisti non vengono trattati coi guanti: non tanto la Regina, sempre ammantata di una certa aura di rispetto, quanto i comprimari Filippo, la Regina Madre, il «consigliori» Lord Mountbatten, l'infelice Margaret. E comunque, ci si chiede, come reagiranno Harry e Meghan quando toccherà a loro? A scanso di rischi, Netflix pare si sia già fatta firmare una rinuncia a «intervenire nella serie». Josh O' Connor (il principe Carlo, Golden Globe come miglior attore in una serie drammatica) racconta il complesso rapporto con il suo personaggio: tanto simpatico ed empatico nella stagione 3, così vituperato e antipatico nell'ultima. «È stata una sfida molto divertente doverlo rendere gradevole mentre si allontana dalla sua giovane e sempre più inquieta moglie.

Nella terza stagione si parteggiava per lui. Ma nella quarta, è letteralmente l'opposto. E la gente ora dice "Ti odiamo". Immagino significhi che ho fatto bene il mio lavoro...». Certo Carlo aveva le sue ragioni per essere infelice e lontano da Diana. «Io infatti ho continuato a provare una certa simpatia per lui. Ma il massimo divertimento per un attore è proprio questo: interpretare qualcuno che è simpatico e gentile, per poi renderlo cupo, arrabbiato e detestato». Emma Corrin miglior attrice nel panni di Lady D (davanti alla «Regina» Olivia Colman che comunque il suo Golden Globe l'ha vinto l'anno scorso), che nella stagione 5 verrà sostituita da Elizabeth Debicki, è ancora commossa «dal sostegno del principe Harry per il mio ritratto di sua madre: direi che è abbastanza qualificato per farlo, per distinguere i fatti dalla finzione».

Dice di avere amato da subito quella donna troppo giovane e sola. «È Filippo che, dopo un invito a Balmoral, convince Carlo a sposarla perché, gli dice, è perfetta. Ma da subito la vediamo abbandonata per giorni in quel palazzo, disperatamente infelice e esclusa, vittima di un trattamento sempre più freddo e sgradevole». Prefigurazione del suo futuro da sposa. Gillian Anderson, miglior attrice non protagonista per l'interpretazione di un personaggio poco amato come l'ex Primo Ministro Margaret Thatcher con i suoi algidi tailleur bluette, non è coinvolta nelle diatribe pro o contro la famiglia reale e si dice convinta che il successo travolgente di questa stagione sia proprio dovuto alla presenza contemporanea «di due personaggi iconico come la Thatcher e Diana».

Corrin invece pensa che «ad aumentare l'intrigo e il fascino ha molto contribuito la colonna sonora degli Anni 80», che spazia dai Duran Duran a Elton John. «Sono canzoni che la gente conosce e a cui ha associati i propri ricordi. Questo rende tutto un po' più familiare e più vicino».

