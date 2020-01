VITTORIO COL DEBOLE PER RULA - FELTRI: ''LA JEBREAL MI È SIMPATICA, È VITTIMA DI UN'INGIUSTIZIA DELLA RAI. PUÒ PIACERE O NO, MA SE LA INGAGGI TE LA TIENI, NON LA PUOI SCARICARE COSÌ'' - SGARBI: NESSUNO MEGLIO DI LEI PUÒ TESTIMONIARE LA CONDIZIONE DELLA DONNA NELL'ISLAM. MI SORPRENDE CHE LE DONNE DEL CENTRODESTRA NON ABBIANO SPESO UNA PAROLA IN SUA DIFESA. DOVE SONO LA GELMINI, LA CARFAGNA, LA PRESTIGIACOMO?''

1. CACCIARE RULA DA SANREMO È UNA STUPIDATA

Vittorio Feltri per ''Libero Quotidiano''

rula jebreal

Conosco Rula Jebreal e mi è simpatica. Parlo di lei perché è vittima di una ingiustizia commessa dalla Rai, anche se qualcuno tonto la attribuisce ai cittadini italiani, che non la vorrebbero tra i piedi, quando in realtà non sanno neppure chi ella sia.

In sostanza la signora, giornalista, è stata richiesta al Festival di Sanremo per recitare in un ruolo mai specificato da Amadeus, il capo della manifestazione canora. Sta di fatto che la giornalista di origini palestinesi ha proposto di invitare, si ignora a quale prezzo, la moglie di Obama, ex presidente degli Usa. La cosa non è piaciuta a qualche dirigente dell' ex monopolio, il quale, pertanto, l' ha bocciata, esortando contemporaneamente Rula a rinunciare all' incarico. Figuriamoci le reazioni.

Gad Lerner su Repubblica si è stizzito e ha giustamente difeso madame senza però approfondire la questione. Che è questa. Amadeus ha l' idea di ospitare a pagamento la collega palestinese, e fin qui nulla di male. Questa poi propone di far venire al Festival la consorte di Obama, e si scatena la fine del mondo.

Allora, mi spiegate perché Rula debba essere cacciata? Prima la corteggiano, poi la scacciano. Ma siamo impazziti?

Lei è lei e nel momento in cui viene incaricata di collaborare ad organizzare le trasmissioni ovvio che dica la sua. Se quello che vuole non va bene, basta puntualizzarlo. Invece le annullano il contratto, licenziandola come una cameriera a ore.

vittorio feltri vittorio sgarbi

Scorretto. Assurdo. Rula può piacere oppure no, tuttavia allorché la assumi te la tieni e amen. Invece no.

L' hanno buttata fuori. Scusate, ma se vi stava sul gozzo per quale ragione l' avete ingaggiata?

Non sono stati i nostri connazionali di destra a rifiutarla, semmai la colpa è di quelli che, pur sapendo con chi avessero a che fare, l' hanno voluta tra i protagonisti del Festival.

rula jebreal

La responsabilità dell' incidente è tutta dei progressisti, i quali prima corteggiano Rula e poi la scaricano come merce avariata. Se Amadeus ha sbagliato a convocarla, i vertici Rai hanno errato due volte: ad accettare in un primo tempo la sua partecipazione e a respingerla in un secondo tempo per motivi meschini.

Infine mi domando che senso avesse la consorte dell' ex presidente degli Usa sul palco di Sanremo. Siamo di fronte ad un intreccio di fesserie e non a una topica di Jebreal.

2. RULA JEBREAL/SGARBI: “IMBARAZZO PER IL SILENZIO DELLE DONNE DEL CENTRODESTRA”

Da www.vittoriosgarbi.it - Vittorio Sgarbi manifesta il suo imbarazzo per “il silenzio delle donne del centrodestra attorno alla presunta censura che vede coinvolta la giornalista Rula Jebreal”

vittorio sgarbi intervistato (1)

Per il parlamentare di Forza Italia “la Jebreal va sostenuta con forza perché nessuno meglio di lei, da una ribalta autorevole quale è il festival di San Remo, può testimoniare quella che è oggi la condizione della donna nel mondo musulmano. Mi sorprende - attacca Sgarbi - che le tante donne impegnate in politica nel centrodestra non abbiano colto l’opportunità di questa testimonianza e quindi speso una sola parola in sua difesa. Dove sono la Gelmini, la Carfagna, la Prestigiacomo?”.

Conclude Sgarbi: “Credo che il servizio pubblico le debba riconoscere il più ampio spazio di libertà di espressione perché proprio dalla Jebreal arrivi la testimonianza forte su quello che oggi è il ruolo della donna nelle società musulmane, e dunque sui loro diritti negati. Perché - si chiede dunque Sgarbi - censurare l’opinione della Jebreal su questi temi?”

rula jebreal rula jebreal