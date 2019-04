V PER VITTORIO - DELBECCHI: “IL FELTRI DI FELTRI È PIÙ IRRESISTIBILE DEL FELTRI DI CROZZA, IMPOSSIBILE STABILIRE QUALE DEI DUE È PIÙ ESILARANTE. I PERSONAGGI DI GIORNATA PASSANO, LUI RESTA - LA SETTIMANA SCORSA IL DIRETTORE DI ‘LIBERO’ HA MESSO A SEGNO UN TRIPLETE, APOSTROFANDO IN DIRETTA LA TERAPEUTA STEFANIA ANDREOLI ("MA ANDATE TUTTI A FARE IN.."), TWITTANDO SU LILLI GRUBER ("NON PUOI PARLARE DI ABORTO, SEI IN MENOPAUSA") E CANDIDANDOSI A SINDACO DI BERGAMO ("PESCE DI APRILE!")”

Nanni Delbecchi per “il Fatto quotidiano”

feltri crozza

La forza di Maurizio Crozza sta nel suo rapporto con l'attualità. Non si vive di soli tormentoni, il posto tra i suoi modelli bisogna conquistarselo. Ogni puntata di Fratelli di Crozza (Nove, venerdì, 21.25) si basa sul best of della settimana; quindi il ministro Tria parte in pole position tallonato dalla coppia Di Maio-Salvini, ("Dalle coperture alle copertine", "Verdini, un genero di prima necessità"); ma siccome per entrare nella Hit Parade c'è il numero chiuso come a Medicina, alle loro spalle infuria la bagarre. Chi sarà all' altezza di farsi imitare?

Eppure un'eccezione c'è. C'è qualcuno che non solo accetta la sfida, ma lancia egli stesso il guanto a Crozza. Quel qualcuno è Vittorio Feltri. I personaggi di giornata passano, lui resta, e spesso il Feltri di Feltri risulta più irresistibile del Feltri di Crozza, impossibile stabilire quale dei due è il più esilarante.

vittorio feltri a 'non e' l'arena' 4

La settimana scorsa il direttore di Libero ha messo a segno un triplete di prestigio, apostrofando in diretta la terapeuta Stefania Andreoli ("Ma andate tutti a fare in.."), twittando su Lilli Gruber ("Non puoi parlare di aborto, sei in menopausa") e candidandosi a sindaco di Bergamo ("Pesce di aprile!").

È evidente che imitare uno così è come sfidare Cracco ai fornelli, Chiara Ferragni a chi fa più selfie, Mauro Corona a chi beve più valpolicella. Un testa a testa più appassionante di quelli tra Hamilton e Vettel, con Feltri a tavoletta fino all' ultima curva.

feltri by crozza

Forza Maurizio, prova a prenderlo.