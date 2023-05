VITTORIO FELTRI, UN GRAN TRIVELLONE! – IL DIRETTORE EDITORIALE DI "LIBERO", INTERVISTATO DAI “THE JOURNALAI”, SI SCATENA: “IN KENYA HO SCOPATO CON UNA NEGRA, A DIMOSTRAZIONE CHE NON SONO RAZZISTA. HO CUCCATO DAPPERTUTTO, ANCHE IN MESSICO. SE PER OGNI SCOPATA MI FOSSI DOVUTO SPOSARE AVREI 150 MOGLI” – FELTRI SI È PORTATO A LETTO ANCHE UNA CINESE E UNA STAGISTA AUSTRIACA: “LA PIÙ FIGA DI TUTTI? UNA NAPOLETANA” - VIDEO!

Dagonews

VITTORIO FELTRI AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Il 79enne Vittorio Feltri, in un’intervista al podcast “Zero tituli” di “The Journalai”, racconta le sue trombate: “Ho cuccato dappertutto, anche in Messico quando sono andato a seguire i mondiali. Anche con una cinese. In Kenya con una negra, a dimostrazione che non sono razzista”. A quel punto l’intervistatore interviene: “Si ma non ha fatto come Montanelli...” (che si sposò una 12enne in Abissinia). Feltri ribatte sfacciato: “Se per scopare devo organizzare un matrimonio ogni volta avrei 150 mogli!”.

VITTORIO FELTRI CON UN BICCHIERE DI VINO

Come faceva Feltri a conquistare le ragazze? Il suo racconto: “La cinese ha iniziato a scrivere degli articoli per me, l’ho invitata a pranzo e poi si sa come vanno queste cose. La più figa di tutte è stata una napoletana”. Tra le donne del direttore editoriale di “Libero” anche un’austriaca, “una stagista che veniva da Vienna. Frequentala oggi, frequentala domani, poi se tra uomo e donna succede una scopata non è mica una tragedia!”

vittorio feltri vittorio feltri foto di bacco (7) vittorio feltri foto di bacco (6) vittorio feltri nella sua cabina armadio vittorio feltri nel 1978 nella redazione del corriere della sera vittorio feltri nella sua casa milanese con il gatto ciccio vittorio feltri nel soggiorno della sua casa a milano