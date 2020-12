VITTORIO FELTRI PEGGIO DEL GRINCH: “IL NATALE? SUSCITA IN ME LO STESSO INTERESSE DEL SESSO TRA SCARAFAGGI, NON ME NE SONO MAI OCCUPATO E NON MI INTERESSA. IL 24 E IL 25 CON IL CAPODANNO E IL FERRAGOSTO SONO LE GIORNATE PIÙ TRISTI DELL'ANNO PERCHÉ NON SI LAVORA E QUINDI MI SI CONDANNA A STARE A CASA INVECE CHE ANDARE AL GIORNALE. ALMENO QUEST'ANNO NIENTE NIPOTINI A CENA. IO ALLE 22 ME NE VADO A DORMIRE CON IL MIO…”

Da Un Giorno da Pecora

Il natale? “Suscita in me lo stesso interesse che riscuote il comportamento sessuale degli scarafaggi. Non mi interessa e non me ne sono mi occupato”.

Non è entusiasta delle festività il direttore di Libero Vittorio Feltri, che a Un Giorno da Pecora ha raccontato come si approccerà a questo natale in tempi di Covid. “Credo che il natale, col Capodanno ed il ferragosto, siano le giornate più tristi dell'anno”.

Per quale motivo? “Perché non si lavora e quindi mi si condanna a stare a casa invece che andare al giornale”. Quale delle tre ricorrenze apprezza meno? “Il natale ha degli elementi peggiorativi, come l'abitudine dei regali e quei cretini che ti regalano una sciarpa o un paio di guanti. Tutto questo innervosisce, e io non sopporto di esser innervosito”.

Come reagisce quando riceve quei regali? “Fingo buonumore e a volte mi riesce addirittura di fare un sorriso”. Se non altro quest'anno non si potranno fare cene numerose a cui partecipano zii, figli e nipotini...”Questo è un piccolo vantaggio. Anche da me la sera del 24 si usa fare una cenetta con qualche intimo. Quest'anno verrà mia figlia con suo figlio di 14 anni, quindi non più in età da rompermi le scatole. La cena sarà comunque una cosa breve: io alle 22 me ne vado a dormire col mio gatto che mi fa compagnia”.

