VITTORIO FELTRI SI CUCINA LA PANELLA: “INVITA TUTTI QUELLI CHE LE DANNO RAGIONE, OVVIAMENTE REGGICODA DELLA SINISTRA. URBANO CAIRO LA VEDE LA SUA TELE? SOPRATTUTTO SA A CHI L’HA AFFIDATA? AVANTI POPOLO” – IL TWEET CONTRO FORMIGLI: “INVECE DI INTERVISTARE SALVINI GLI SPARA ADDOSSO. METODO DEMOCRATICO IN USO ALLA 7…”

Fantastica la Panella sulla 7, dove invita tutti quelli che le danno ragione, ovviamente reggicoda della sinistra. Urbano Cairo la vede la sua te? Soprattutto sa a chi l’ha affidata? Avanti popolo. — Vittorio Feltri (@vfeltri) March 27, 2020

Vittorio Feltri scatenato contro i conduttori di La7. Il direttore e fondatore di Libero si è scagliato nelle ultime ore contro due dei volti più rappresentativi della tv di Urbano Cairo. La sua ultima vittima è stata la giornalista Tiziana Panella, in onda su La7 tutti i giorni con Tagadà, rea di voler in studio "soltanto persone che la pensano come lei": "Fantastica la Panella sulla 7, dove invita tutti quelli che le danno ragione, ovviamente reggicoda della sinistra. Urbano Cairo la vede la sua tele? Soprattutto sa a chi l’ha affidata? Avanti popolo", il tweet ironico di Feltri.

Formigli invece di intervistare Salvini gli spara addosso senza dargli la possibilità di rispondere. Metodo democratico in uso alla 7, ufficio stampa della sinistra più bieca. — Vittorio Feltri (@vfeltri) March 27, 2020

Lo stesso Feltri si era scagliato in precedenza, sempre su Twitter, contro Corrado Formigli, per il modo con cui ha condotto l'intervista a Matteo Salvini, in onda ieri sera a Piazzapulita: "Formigli invece di intervistare Salvini gli spara addosso senza dargli la possibilità di rispondere. Metodo democratico in uso alla 7, ufficio stampa della sinistra più bieca", la bocciatura via twitter di Feltri a Formigli.

