Giada Oricchio per www.iltempo.it

vittorio feltri 3

“Il vaccino non ti garantisce l’immortalità, ma i no vax sono tonti, hanno un guasto all’intelligenza”. Il giudizio tombale sugli italiani che continuano a rifiutare il vaccino anti Covid a costo di morire è del direttore editoriale di “Libero”, Vittorio Feltri.

myrta merlino 1

Nel talk mattutino di LA7, “L’Aria che Tira”, si è affrontato il caso dell’uomo no vax e Covid scettico che nel suo necrologio ha fatto scrivere “Se avessi creduto alla pandemia… se avessi creduto al Covid… oggi racconterei un’altra storia, ma non questa storia”.

vittorio feltri 1

Feltri ha ammesso di non provare empatia: “Non mi commuovo davanti a questi ‘pentiti’, arrivano tardi, ma non mi sembra che si debba arrivare intubati per capire che la realtà è un’altra. Ci si deve pensare prima, magari non si evitano tutte le conseguenze, ma il 70-80% dei casi se ne sta a casa sua a vedere la televisione”.

Poi ribadisce un concetto già espresso in precedenza: “I no vax sono come i terrapiattisti. Gli puoi portare le prove degli astronauti che dimostrano che la Terra è rotonda e loro ti dicono che è un piatto che vola. Sono persone ottuse. Non riesci a convincerle di niente perché sono chiuse nei loro pregiudizi, li coccolano, li proteggono”.

vittorio feltri 2

E precisa: “La scienza non ti può garantire l’immortalità, anche il vaccino non ti garantisce l’immortalità, puoi morire comunque come da sempre succede all’umanità.

E dico anche che non riuscire a convincere i no vax ci deve indurre a smetterla di tentare di sedurli con argomenti che non sono in grado di capire perché sono tonti e ottusi. Hanno avuto un guasto dell’intelligenza che impedisce loro di capire la realtà”. Lapidario.

myrta merlino 2

La conduttrice Myrta Merlino condivide sottolineando che la stragrande maggioranza degli italiani si è vaccinata e sta prenotando la terza dose per proteggere sé stessi e la comunità.

E per distendere il clima fa una pausa frivola: “Scusate, ma devo dirlo: sono pazza delle cravatte di Vittorio Feltri, ma la bellezza di quel papillon?! Dovevano vederlo i Maneskin quando si sono presentati sul palco degli AMA? Eh devono pedalare per l’eleganza di Feltri”.