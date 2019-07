VITTORIO SGARBI RACCONTA LA SUA VERSIONE SULLA RISSA IN TV CON GIAMPIERO MUGHINI: “VENIVO DA UNA LUNGA TELEFONATA CON CALOGERO MANNINO. POI, AL TRUCCO HO VISTO MUGHINI, CHE NON SOPPORTO, E HO SCOPERTO CHE UN MIO CONTRIBUTO CHE AVEVO REGISTRATO PER 'TIKI TAKA' ERA STATO TRASMESSO DAL SUO PROGRAMMA. ECCO, NON SOLO LO HA CARPITO SENZA CHIEDERMELO, MA MI HA DETTO ANCHE: ‘È UN VIDEO IN CUI DICI LE TUE CONSUETE SCEMENZE’ - LA MAGLIE? LEI ODIA MUGHINI MOLTO PIÙ DI ME…” - VIDEO

Chiara Maffioletti per il “Corriere della sera”

maria giovanna maglie tra sgarbi e mughini

«Una volta ogni tre o quattro anni ci sono le mie impennate in tv». Vittorio Sgarbi definisce così la furibonda lite dell' altra sera con Giampiero Mughini, nel corso della trasmissione di Rete4 «Stasera Italia». Una rissa bloccata dagli assistenti di studio a un passo - letteralmente - dal punto di non ritorno, cioè lo scontro fisico tra i due in diretta. Nel mentre, però, sono volati gli insulti, rimandati nella concitazione anche a qualche sorella, che si sono fatti sempre più forti.

Poi i due si sono alzati, come per fronteggiarsi, sotto gli occhi esterrefatti dei conduttori - Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili - e quelli più divertiti dell' altra ospite, Maria Giovanna Maglie. È volata una sedia, poi sono stati fermati. Minuti concitati, nati da uno scontro sul caso Salvini, Savoini e sul ruolo della magistratura, interrotti dal lancio di due servizi nel mentre dei quali si è tentato di rimettere ordine. Al rientro in studio, Mughini non c' era più.

maria giovanna maglie tra mughini e sgarbi

Ma non è stato l'epilogo della vicenda, perché la rissa tra i due si candida a diventare tormentone dell' estate: il video ha iniziato immediatamente a girare sui social - anche l'account Twitter del programma aveva postato uno spezzone degli insulti, parlando di «toni accesi»: dopo aver realizzato che non era una grande idea, il filmato è stato rimosso - generando infiniti meme e gif.

maria giovanna maglie tra sgarbi e mughini

«Alla fine - riprende il critico - lui non ha retto le parolacce. Ha tirato fuori l' orgoglio da gentiluomo ferito e dalle parole è passato al "ti vengo a menare". Allora io ho preso una sedia e gliel'ho messa davanti. Le parolacce sono una degenerazione a cui sono collaudato. Le botte non le capisco. Ti do un pugno e cosa risolvo? Non lo dico per paura, poi di Mughini. Mi devo picchiare per Salvini o Savoini? Cosa me ne frega. Temevo mi rovinasse la cipria».

Nel raccontare la scenografica litigata, Sgarbi è di una calma assoluta: «La mia è una tattica che ho elaborato, che prevede il ripetere in continuazione la stessa parola per non far parlare chi sta dicendo un' assurdità. Lo faccio apposta».

sgarbi mughini 3

Possibile non ci fosse nessun pregresso?

«L'altra sera venivo da una lunga telefonata con Calogero Mannino. Non ne posso più che la magistratura faccia politica. Poi, al trucco ho visto Mughini, che non sopporto, e ho scoperto che un mio contributo che avevo registrato per «Tiki Taka» era stato trasmesso dal suo programma. Ecco, non solo lo ha carpito senza chiedermelo, ma mi ha detto anche: «È un video in cui dici le tue consuete scemenze».

Con loro c' era la Maglie.

«Lei odia Mughini molto più di me. Guardava la scena e alla fine mi ha detto: "Bravo"».

mughini sgarbi 1

Una versione che Mughini ha confermato nella lettera inviata a Dagospia in cui, dopo aver premesso di detestare «le risse televisive, le più squallide» ha voluto spiegare il suo punto di vista su una «vicenda elementare». Pur non nominando mai Sgarbi, sempre chiamato «un ospite della trasmissione», ha spiegato la sua indignazione per aver sentito definire l' operato della magistratura «un crimine».

«L' ospite insiste a voce alta. Ribatto che non mi rompa i c... A quel punto comincia a schiamazzare che sono "una testa di c... Dico che lo prenderò a calci in c... Lui insiste. Mi avvio a prenderlo a calci... Lui si è armato dello sgabello su cui era seduto e me lo agita in faccia. Ci separano. Io vado via dalla trasmissione. In tutta tranquillità. Tutto qui. Fermo restando il mio disprezzo intellettuale per i protagonisti dell' orrenda vicenda».

sgarbi vs mughini