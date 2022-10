CAFONALINO PEACE & LOVE – IL CALENDARIO 2023 PER IL CODACONS REALIZZATO DALLA FOTOGRAFA TIZIANA LUXARDO HA COME TEMA LA GUERRA E COME TITOLO HEMINGWAIANO “ADDIO ALLE ARMI” (VASTO PROGRAMMA) – ALLA PRESENTAZIONE TUTTI GLI OCCHI SONO STATI PER LE GNOCCHISSIME MODELLE, RUSSE E UCRAINE, CHE HANNO POSATO PER I 12 SCATTI. E POI ZEUDI DI PALMA, MISS ITALIA 2021, SCORTATA DALLA PATRON DEL CONCORSO PATRIZIA MIRIGLIANI…