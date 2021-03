Da "www.lastampa.it"

scazzo maurizio gasparri, daniela santanche' e francesco magnani 4

Maurizio Gasparri e Daniela Santanchè ospiti a “L’aria che tira” su La7 hanno dato vita a un acceso connfronto sulla chiusura dei ristoranti e sui ristori agli esercenti

Daniela Santanchè (Fratelli d'Italia): "Non è più una situazione di emergenza, bisogna cambiare il paradigma. Non può essere il ristorante il primo luogo di contagio ma lo sono i mezzi pubblici, i bus e le metropolitane. Non possiamo far pagare sempre gli stessi".

scazzo maurizio gasparri, daniela santanche' e francesco magnani 13

Maurizio Gasparri (Forza Italia): "Contestiamo che la sera i ristoranti siano chiusi".

scazzo maurizio gasparri, daniela santanche' e francesco magnani 12 scazzo maurizio gasparri, daniela santanche' e francesco magnani 9 scazzo maurizio gasparri, daniela santanche' e francesco magnani 8 scazzo maurizio gasparri, daniela santanche' e francesco magnani 1 scazzo maurizio gasparri, daniela santanche' e francesco magnani 16 scazzo maurizio gasparri, daniela santanche' e francesco magnani 3 scazzo maurizio gasparri, daniela santanche' e francesco magnani 2 scazzo maurizio gasparri, daniela santanche' e francesco magnani 15 scazzo maurizio gasparri, daniela santanche' e francesco magnani 6 scazzo maurizio gasparri, daniela santanche' e francesco magnani 11 scazzo maurizio gasparri, daniela santanche' e francesco magnani 10 scazzo maurizio gasparri, daniela santanche' e francesco magnani 5

scazzo maurizio gasparri, daniela santanche' e francesco magnani 7

scazzo maurizio gasparri, daniela santanche' e francesco magnani 14